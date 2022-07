7 vs. Wild: Bewerber sorgt für Kontroverse - Hatte scheinbar Verbindungen zur rechten Szene

Von: Daniel Neubert

7 vs. Wild: Wildcard-Bewerber hatte scheinbar Verbindungen zur rechten Szene © 7 vs Wild/Instagram: sabrinaoutdoor/robertmarclehmann/Unplash

7 vs. Wild: Fritz Meinecke suchte in den vergangenen Wochen für seine Show noch einen letzten Kandidaten. Aus der Community wurde an einem Bewerber jetzt Kritik geäußert.

Hamburg – Schon bald sollen die Dreharbeiten rund um die zweite Staffel der YouTube-Webserie „7 vs. Wild“ beginnen. Im Grunde stehen die Kandidat*innen schon fest. Um den letzten Teilnehmer und Gewinner der Wildcard machte Veranstalter Fritz Meinecke bis zuletzt jedoch ein großes Geheimnis. Meinecke reagierte in den vergangenen Wochen regelmäßig auf neue Bewerbungsvideos, doch einer der jüngsten Bewerber sorgte aufgrund seiner Vergangenheit für eine Kontroverse.

Worum geht es? Für die Webserie „7 vs. Wild“ gibt es neben den Teilnehmer*innen, die von Veranstalter Fritz Meinecke eingeladen wurden, auch die Möglichkeit sich auf eine sogenannte Wildcard zu bewerben. Wer Meinecke mit seinem Bewerbungsvideo überzeugen kann, darf daraufhin den letzten freien Platz im Teilnehmerfeld belegen und in der Survival-Show antreten. An einem Bewerber wurde jetzt Kritik laut.