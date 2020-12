Resident Evil 8: Aktueller Leak zeigt Screenshots aus Entwicklung

Neues Bildmaterial von Resident Evil 8 zeigt Screenshots aus der noch laufenden Entwicklung des Horrorspiels und gibt Einblicke in einige Charaktere und Monster.

Osaka, Japan – Resident Evil 8 ist schon jetzt eins der meisterwarteten Spiele des kommenden Jahres. Nach der Rückkehr zu alter Form in Resident Evil 7 und zwei guten bis sehr guten Remakes scheint es, dass Capcom in Sachen Survival Horror und darüber hinaus gerade wieder auf einem waschechten Höhenflug ist. Aber nicht alles ist Gold bei Capcom, erst kürzlich gab es einen umfangreichen Hack, bei dem eine Vielzahl von Daten wie Releasepläne und Mitarbeiterakten öffentlich wurden. Jetzt wurden im Internet auch noch neue Screenshots aus Resident Evil 8 geleakt* (Alle Resident Evil News*).

In den Bildern, die auch auf imgur gesammelt hochgeladen wurden, sehen wir eine Reihe von Motiven aus scheinbar mehreren Szenen des Spiels, unter anderem einen riesigen Drachen, der rein äußerlich ein wenig an die Molded aus Resident Evil 7 erinnert. Aus dem Rücken des Drachen ragt zudem noch ein menschlicher Oberkörper heraus, der ihn zu kontrollieren scheint. Das Monster wird in mehreren Settings gezeigt, also ließe sich vorsichtig vermuten, dass ihr in mehreren Situationen seinen Weg kreuzen werdet. Außerdem bekommen wir in Resident Evil 8 auch Mia Winters und Chris Redfield wieder zu Gesicht.

