MontanaBlack: Streamer spricht über Rückkehr ins GTA RP

Von: Josh Großmann

MontanaBlack: Streamer spricht über Rückkehr ins GTA RP © Christoph Hardt/Imago

Im vergangenen Jahr war GTA RP extrem beliebt. Nun spricht MontanaBlack über sein mögliches Comeback im Rollenspiel – doch eine Sache stört ihn an der Szene.

Buxtehude – Star-Streamer MontanaBlack hat im vergangenen Jahr als „Olaf Schaf“ im GTA RP ordentlich mitgemischt. Zwar ist der große Hype vorbei, aber die Szene ist noch lange nicht fertig. Auf Twitch spricht MontanaBlack mit einem Streamer-Kollegen über seine mögliche Rückkehr. Die Fans wollen MontanaBlack wieder als Anführer seiner alten Gang sehen – jedoch ist er sich noch nicht ganz sicher. Eine Sache hat ihn schon immer am GTA RP gestört.

ingame.de enthüllt, ob MontanaBlack zum GTA RP zurückkehrt und was ihn bisher davon abhält.

Im Oktober 2021 erreichte der GTA RP-Trend seinen absoluten Höhepunkt. Mit Star-Streamern wie MontanaBlack und Knossi konnten die Fans nicht aufhören, sich die verrücktesten Situationen á la GZSZ in Grand Theft Auto anzusehen. Auch wenn der Hype abgeflacht ist, sind einige der aktuellen GTA RP-Stars in den Top 10 von Twitch-Deutschland. GTA RP ist also noch lange nicht tot und mit der Rückkehr von MontanaBlack könnte der Hype völlig neu entfacht werden.