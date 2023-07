r/place: Reddit-Hype löst Pixelkrieg unter Streamern aus

Von: Jonas Dirkes

Auf r/place wütet derzeit ein wahrer Pixelkrieg zwischen Twitch-Streamern. Es ist nicht das erste Mal, dass die interaktive Reddit-Leinwand trendet.

Hamburg – Es ist nicht das erste Mal, dass r/place sich zum Internet-Phänomen mausert. Das Grundprinzip ist dabei denkbar simpel: Eine gewaltige Fläche, die User Pixel für Pixel füllen können. So entstehen auf Reddit aber nicht nur kleine Kunstwerke, sondern auch regelrechte Pixelkriege zwischen den verschiedensten Communitys um die Hoheit eines bestimmten Bereichs der digitalen Leinwand. Nun ist r/place wieder in aller Munde und auch deutsche Streamer mischen kräftig mit.

Name Reddit Art des Unternehmens Social-Media-Plattform Gründung 23. Juni 2005, Medford, Massachusetts, Vereinigte Staaten Gründer Steve Huffman, Aaron Swartz, Alexis Ohanian

r/place: Beim aktuellen Reddit-Phänomen wird um jedes Pixel gerungen

Was passiert auf r/place? Seit kurzer Zeit ist r/place wieder das Thema schlechthin. Nachdem zuletzt viele Reddit-User auf die Barrikaden gegangen waren, da sie mit dem derzeitigen Kurs von Reddit-CEO Steve Huffman nicht einverstanden waren, brachten sie ihren Unmut mit kreativen Kritzeleien auf r/place zum Ausdruck. Noch immer ist auf r/place an jeder Ecke ein F*** Spez zu lesen. Damit bezieht sich die Community auf den Username Spez, den Huffman auf Reddit nutzt.

Gewürzketchup, Spezi und Elefant: Deutschland ist bei r/place ganz vorne mit dabei © r/Place

Schnell verselbstständigte sich der Protest aber erneut zu einem generellen Hype gegenüber r/place. User und Streamer tummeln sich derzeit in Scharen auf der Plattform und kämpfen um jedes Pixel, das ihnen zur Verfügung steht. Der Clou hinter r/place bleibt nämlich, dass jeder gesetzte Farbpunkt vergänglich ist und jederzeit von einem anderen User ersetzt werden kann. Ein System, das wie gemacht für Drama auf Twitch und in der Streaming-Szene scheint.

So schlagen sich die Deutschen auf r/place: Auch deutsche Streamer wie Papaplatte lassen sich diesen Spaß nicht nehmen und mischen kräftig auf r/place mit. Gemeinsam mit seinem Chat legte sich Papaplatte mit einer konkurrierenden Community bestehend aus Fans der Zeichentrickserie My Little Pony an. Nachdem das Ziel des Twitch-Streamers erst einmal ausgemacht und kommuniziert wurde, ging die konzertierte Aktion gemeinsam mit seinem Chat rasend schnell vonstatten. Pixel für Pixel wichen die Ponys einem Pixelart von Perry dem Schnabeltier.

Damit aber nicht genug: Gemeinsam mit Leinwand-Nachbarn wird taktiert, die nächsten Schritte besprochen und auch ein Friedensabkommen mit anderen Communitys in r/place geschlossen. Am Ende gaben sich die Pony-Fans geschlagen, gingen sogar von Spionen in ihren eigenen Reihen aus. Überdauert hat das Schnabeltier von Papaplatte und seinen klickwütigen Gefährten am Ende aber auch nicht. r/place ist nunmal stetig im Wandel. Nichts ist hier von Dauer – das macht diesen Ort ja so charmant.