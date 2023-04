Pokémon GO: Umweltwoche 2023 – Drei neue Pokémon sind dabei

Neue Monster braucht das Land!

In Pokémon GO startet heute Vormittag die Umweltwoche 2023. Bei dem Event werden gleich drei neue Monster ins Spiel kommen. Obendrein winken seltene Boni.

San Francisco – Alle guten Dinge sind drei. Das gilt auch für Pokémon GO. Entwickler Niantic kündigte vor kurzem ein großes Event an, das heute Vormittag startet. Bei der sogenannten „Umweltwoche 2023“ warten gleich drei komplett neue Pokémon, auf die Spieler. Doch das ist bei weitem noch nicht alles: Es gibt jede Menge Boni sowie die Chance auf seltene Shinys und befristete Forschungen. Wir verraten im Artikel, was für das Event am Donnerstag wirklich wichtig wird.

Name des Spiels Pokémon GO Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06. Juli 2016 Publisher (Herausgeber) Niantic Serie Pokémon Plattformen Android, iOS Entwickler Niantic Genre Augmented Reality, Mobile

Pokémon GO: Umweltwoche 2023 – Alle Termine, Zeiten und Boni auf einen Blick

Wann startet das Event? Ab dem heutigen Donnerstag haben die Spieler und Fans von Pokémon GO die Möglichkeit, am „Umweltwoche 2023“-Event teilzunehmen. Bis Mitte nächster Woche sind dann die Event-Boni in Pokémon GO aktiv. Hier gibt es die Eckdaten auf einen Blick.

Start des Events: Donnerstag, 20. April 2023 – 10:00 Uhr (Ortszeit)

Donnerstag, 20. April 2023 – 10:00 Uhr (Ortszeit) Ende des Events: Mittwoch, 26. April 2023 – 20:00 Uhr (Ortszeit)

+ Pokémon GO: Umweltwoche 2023 startet Donnerstag mit drei neuen Pokémon © Niantic / Ninendo / ingame.de (Montage)

Welche Boni gibt es beim Event? Um den Spielern die Umweltwoche 2023 schmackhaft zu machen, hat Entwickler Niantic für die Pokémon GO-Fans einige Boni in petto. Besonders spannend sind dabei die Spawns sowie die neuen Pokémon. Hier sind alle Boni auf einen Blick aufgelistet.

Kumpel-Pokémon, die mindestens den Level „Hyperkumpel“ erreicht haben, bringen euch öfter Souvenirs

Kumpel-Pokémon, die den Level „Superkumpel“ erreicht haben, bringen euch öfter Geschenke

(Sogar Silberne Sananabeeren möglich)

(Sogar Silberne Sananabeeren möglich) Euer Kumpel-Pokémon begleitet euch länger nach Fütterung

Halbierte Distanz, um Herzen mit eurem Kumpel-Pokémon zu verdienen

Drei völlig neue Pokémon im Spiel

Neue Feldforschung

Neue befristete Forschung

Besondere Pokémon in 7-km-Eiern

Geboostete Spawns und Chancen auf besondere Shinys

Neue Outfits für den Avatar im Shop

Pokémon GO: Umweltwoche 2023 – Neue Pokémon, Spawns und befristete Forschung

Welche neuen Pokémon kommen ins Spiel? Frubberl sowie seine beiden Weiterentwicklungen Frubalia und Fruyal werden mit der Umweltwoche 2023 in Pokémon GO erstmals ins Spiel eingeführt. Insgesamt sind es also drei neue Monster, auf die sich die Trainer freuen können. Frubberl ist ein Pflanzen-Pokémon, welches als Teil der siebten Spielgeneration erstmals in den Pokémon-Spielen „Sonne“ und „Mond“ zu finden war.

+ Das neue Pokémon Frubberl und seine Weiterentwicklungen. © Niantic / ingame.de (Montage)

Gibt es Frubberl, Frubalia und Fruyal als Shiny? Laut offiziellen Informationen von Niantic wird es Frubberl und seine Weiterentwicklungen zur Umweltwoche 2023 nicht als Shiny geben. Dass das Pokémon aber in Zukunft eine Shiny-Form in Pokémin GO bekommt, ist aber nicht auszuschließen. Wer Frubberl weiterentwickeln will, braucht 25 Frubberl-Bonbons, um die letzte Stufe Fruyal zu erreichen, werden zusätzliche 100 Bonbons benötigt.

Diese Pokémon spawnen während des Events: Während der Umweltwoche 2023 in Pokémon GO lohnt es sich wieder auf die Jagd zu gehen. Entwickler Niantic hat während des Events die Häufigkeit angepasst, mit der bestimmte Pokémon erscheinen. Folgende Monster werden vermehrt auftauchen (*Shiny-Pokémon möglich):

Schiggy*



Muschas*



Wailmer*



Rotomurf*



Waumboll*



Lilminip



Lithomith



Tarnpignon



Froxy



Larvitar*



Larvitar* Bithora*

Frubberl



Das erwartet die Spieler bei der befristeten Forschung: Die Aufgaben und Herausforderungen, welche im Rahmen der befristeten Forschungen gemeistert werden müssen, werden traditionell zum Start des Events bekannt. Niantic verspricht neben besonderen Items als Belohnungen auch die Möglichkeit, auf folgende Pokémon zu treffen:

Rotomurf*



Unratütox*



Unratütox* Frubberl



Diese Belohnungen gibt es für die neuen Feldforschungsaufgaben: Wer die Feldforschungsaufgaben zur Umweltwoche 2023 abschließt, bekommt die exklusive Chance, seltene Pokémon zu treffen. Es besteht bei der Umweltwoche 2023 somit die Möglichkeit, Rotomurf in seiner Shiny-Form zu fangen. Die genauen Aufgaben werden zum Start des Events bekannt.

Diese Pokémon schlüpfen aus den 7-km-Eiern: Neben besonderen Spawns ändern sich während der Umweltwoche 2023 in Pokémon GO auch die Monster, welche von den Spielern während des Events ausgebrütet werden können. Folgende Monster sind während des Events mit hoher Wahrscheinlichkeit in den 7-km-Eiern:



Kikugi*



Rotomurf*



Frubberl

Pokémon GO: Umweltwoche 2023 – Für wen lohnt sich das Event?

Lohnt sich die Teilnahme an der Umweltwoche 2023 in Pokémon GO? Auch wenn die Event-Boni bei der Umweltwoche 2023 sicher nicht jeden Spieler überzeugen werden, bietet Nianitc jedoch trotzdem einige Anreize, um aus der bevorstehenden Veranstaltung ein lohnenswertes Event zu machen. Grund dafür ist logischerweise die Einführung von Frubbel, mit seinen beiden Entwicklungsformen. Zwar müssen die Spieler noch auf seine Shiny-Form verzichten, doch darüber hinaus sind auch andere seltene Pokémon mit von der Partie. Bithora und Rotomurf sind verhältnismäßig selten, auch ein Unratütox ist nicht häufig anzutreffen. Insofern sollten vor allem Spieler am Event teilnehmen, die Wert auf eine vollständige Pokémon-Sammlung legen.

Welche Events laufen gerade in Pokémon GO? Der April ist bereits in vollem Gange und bietet auch abseits der Umweltwoche 2023 viele kleine Highlights in Pokémon GO. Um bestens informiert zu sein, möchten wir hier unsere Monatsübersicht für den April 2023 in Pokémon GO empfehlen. Dort gibt es alle Events in einer praktischen Übersicht. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit unseren Tipps und Guides.

Rubriklistenbild: © Niantic / Ninendo / ingame.de (Montage)