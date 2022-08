Sandwiches für Gamer – FaZe Clan startet eigenen Lieferdienst

Von: Joost Rademacher

Sandwiches für Gamer – FaZe Clan startet eigenen Lieferdienst © FaZe Clan

Wer richtig kompetitiv im E-Sport unterwegs ist, hat sicher wenig Zeit zum Kochen. Mit diesem Gedanken hat FaZe Clan jetzt einen eigenen Lieferdienst gestartet.

Los Angeles – Wenn man wirklich ernsthaft daran arbeitet, der Elo-Hölle im E-Sport zu entkommen, hat man wenig Zeit für etwas anderes als Zocken. Auch das Kochen kommt dabei hin und wieder zu kurz, selbst der FaZe Clan dürfte damit so seine Erfahrungen gemacht haben. Solche Momente könnten gut und gern der Katalysator für das neue Großprojekt des E-Sport-Teams gewesen sein. Der FaZe Clan hat jetzt seinen eigenen Lieferservice für Sandwiches an den Start gebracht.

Mehr zum Thema FaZe Clan Lieferdienst: E-Sport-Klan liefert jetzt Sandwiches an hungrige Gamer

Am 26. Juli 2022 machte der FaZe Clan die große Ankündigung für seinen Einstieg ins System-Gastronomie-Business. Über Twitter enthüllte das berühmte E-Sport-Team einen eigenen Lieferdienst von Gamern für Gamer: FaZe Subs. Zusammen mit der Lieferservice-Plattform DoorDash will die frisch aus dem Boden gestampfte Kette Sub-Sandwiches an fleißige Zocker liefern, denn wie es in ihrem Slogan heißt: „Hunger ist kein Spiel.“