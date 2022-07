God of War Ragnarök vorbestellen: Editionen, Preise und Boni für PS4 und PS5

Von: Janik Boeck

Der Release von God of War Ragnarök steht fest. Wo Sie das Spiel vorbestellen können, welcher Preis fällig wird und welche Editionen es gibt, erfahren Sie hier.

Santa Monica, Kalifornien – Der Release von God of War Ragnarök von Sony für die PS4 und PS5 steht endlich offiziell fest und bei den Fans beginnt das große Zittern: Ab wann kann man das Spiel kaufen? Und welche Editionen gibt es überhaupt? Ingame.de von IPPEN.MEDIA zeigt alle Editionen, die Sie von God of War Ragnarök vorbestellen können und verrät, welche Boni winken.

God of War Ragnarök vorbestellen: Diese Editionen gibt es

Welche Editionen gibt es und was kosten sie? Wollen Sie God of War Ragnarök vorbestellen, haben Sie die Wahl zwischen vier verschiedenen Editionen. Es gibt die Standard-Edition, die Launch Edition, die Digital Deluxe Edition, die Collector‘s Edition und die Jötnar Edition. Was in den einzelnen Editionen drin steckt, erfahren Sie weiter unten. Die Preise der Editionen wurden noch nicht bekannt gegeben.

God of War Ragnarök kann man für die PS4 und PS5 bereits vorbestellen © Sony (Montage)

Ab wann kann man vorbestellen? Der Verkauf des Spiels hat noch nicht begonnen. Fans können God of War Ragnarök ab dem 15. Juli 2022 um 10 Uhr morgens vorbestellen. Sobald der Vorverkauf startet, finden Sie hier alle wichtigen Links zu den größten Händlern, bei denen das neue God of War vorbestellbar ist.

Gibt es zusätzliche Inhalte, wenn man vorbestellt? Egal, welche Edition von God of War Ragnarök Sie vorbestellen wollen, es hagelt Bonus-Inhalte. Die Launch-Edition ist die günstigste Version, doch auch hier gibt es kleine Goodies, für eine Vorbestellung. Diese sind allerdings nur bis zum Release von God of War Ragnarök erhältlich.

God of War Ragnarök vorbestellen: Alle Inhalte der Editionen für PS4 und PS5 im Überblick

Das steckt in der Standard-Edition: Die Standard-Edition von God of War Ragnarök beinhaltet lediglich das normale Spiel. Sie erhalten God of War Ragnarök für PS4 oder PS5, bekommen ansonsten aber keine zusätzlichen Inhalte. Um die Standard-Edition zu bekommen, müssen Sie die Launch-Edition von God of War Ragnarök vorbestellen. Für einen Preis von 10 Euro lässt sich die Standard-Edition der PlayStation 4 auf die der PS5 Konsole aufwerten.

Das steckt in der Launch-Edition: Wenn Sie die Standard-Edition von God of War Ragnarök vorbestellen, bekommen Sie das Spiel für die Plattform Ihrer Wahl (PS4 oder PS5). Dazu erhalten Sie zwei digitale Inhalte, eine Rüstung für Kratos und eine für Atreus.

Kratos Risen Snow Armor

Atreus Risen Snow Tunic (kosmetisch)

God of War Ragnarök Launch Edition © Sony

Das steckt in der Digital Deluxe Edition: In der Digital Deluxe Edition bekommen Sie schon eine ganze Menge mehr digitaler Inhalte. Hier stecken außerdem beide Versionen – für PS4 und PS5 – drin. Sollten Sie also irgendwann die Konsole wechseln, müssen Sie nichts für ein Upgrade des Spiels bezahlen. Hier alle Boni für Vorbesteller der Digital Deluxe Edition von God of War Ragnarök:

God of War Ragnarök für PlayStation 4 und PlayStation 5

Kratos Darkdale Armor**

Atreus Darkdale Attire (cosmetic) **

Darkdale Blades Handles for the Blades of Chaos**

Darkdale Axe Grip for the Leviathan Axe**

Offizieller God of War Ragnarök Digital Soundtrack

Dark Horse Digital Mini Artbook

Avatar Set

PlayStation 4 Theme

God of War Ragnarök Digital Deluxe Edition © Sony

Das steckt in der Collector‘s Edition: Nun zu dicken Fischen. In der Collector‘s Edition erwartet die Hardcore-Fans ein satter Haufen an coolen Inhalten. Unter anderem können Sie ein Set aus Schnitzereien komplettieren, wenn Sie schon die Collector‘s Edition von God of War (2018) gekauft haben. Diese Dinge bekommen Fans, wenn sie die Collector‘s Edition von God of War Ragnarök vorbestellten:

Ausgedruckter Code für God of War Ragnarök auf PlayStation 4 und PlayStation 5*

Ein Steelbook Display Case (keine Disks enthalten) – Das God of War Ragnarök Steelbook Display Case zeigt einen Bär und einen Wolf.

2” Vanir Zwillinge Schnitzereien – Im gleichen Stil wie Atreus’ hölzerne Spielzeugschnitzereien der Huldra Brüder aus der God of War (2018) Collector’s Edition, die God of War Ragnarök Collector’s Edition komplettiert das Set der Schnitzereien der Vanir Zwillinge.

Dwarven Dice Set – This set comes with a set of dice with a quality wood-like finish in a dice bag with a symbol of Yggdrasil on the outside.

16” Mjölnir Replik – Eine detaillierte Replik von Thors Waffe aus God of War Ragnarök.

Digitale Inhalte

Kratos Darkdale Armor**

Atreus Darkdale Attire (cosmetic) **

Darkdale Blades Handles for the Blades of Chaos**

Darkdale Axe Grip for the Leviathan Axe**

Offizieller God of War Ragnarök Digital Soundtrack

Dark Horse Digital Mini Artbook

Avatar Set

PlayStation 4 Theme

God of War Ragnarök Collector's Edition © Sony

Das steckt in der Jötnar Edition: Die Jötnar Edition von God of War Ragnarök ist die umfangreichste und damit auch die teuerste, die ihr vorbestellen könnt. Neben den Inhalten der Collector‘s Edition bekommt ihr in der Jötnar Edition noch einiges mehr geboten. Diese Inhalte warten auch euch, wenn ihr die teuerste Edition von God of War Ragnarök vorbestellt.

Ausgedruckter Code für God of War Ragnarök auf PlayStation 4 und PlayStation 5*

7-Inch Vinyl Record mit Musik von Bear McCreary – Darauf sind zwei Tracks vom Komponisten Bear McCreary enthalten.

Das Falke, Bär und Wolf Pin Set – Repräsentiert jeweils Faye, Kratos, und Atreus, dieses Set symbolisiert die Familie der Helden.

Der Legendäre Draupnir Ring – Ein Ring der nordischen Mythologie, erd Legendäre Draupnir Ring ist in einem roten Samtbeutel verpackt



Brok’s Würfel Set – Das Würfelset besteht aus metalic silbernen Würfeln mit blauen Details. Der Würfel Beutel ist mit dem Logo der Huldra Brüder bedruckt.

Ein Steelbook Display Case (keine Disks enthalten)

2” Vanir Zwillinge Schnitzereien

16” Mjölnir Replik

Digitale Inhalte

Kratos Darkdale Armor**

Atreus Darkdale Attire (kosmetisch) **

Darkdale Blades Handles for the Blades of Chaos**

Darkdale Axe Grip for the Leviathan Axe**

Offizieller God of War Ragnarök Digital Soundtrack

Dark Horse Digital Mini Artbook

Avatar Set

PlayStation 4 Theme

God of War Ragnarök Jötnar Edition © Sony

Wie Sie sehen, hat sich Sony bei God of War Ragnarök wirklich nicht lumpen lassen. Egal, welche Edition Sie vorbestellen, es hagelt eine Menge Inhalte. Sobald die Preise der Editionen enthüllt wurden, halten wir Sie hier auf dem Laufenden.

*Die God of War Ragnarök Launch Edition, Collector’s Edition, und Jötnar Edition enthalten einen Code, um die digitalen Boni von God of War Ragnarök zu erhalten. Ein Account für PlayStation Network, sowie eine Internetverbindung sind nötig, um die Codes einzulösen.

**Schaltet in-game Items via Story-Fortschritt frei.