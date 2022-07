GamerBrother: FIFA-YouTuber nervt Fußballstars am Telefon – Scherzanruf läuft schief

Von: Daniel Neubert

Der Streamer GamerBrother rief in seinem aktuellen Video als Gag Fußballstars an, um mit ihnen über Vereinswechsel zu sprechen, doch der Scherz ging schief.

Herne – Der Twitch-Streamer und YouTuber GamerBrother ist einer der bekanntesten FIFA-YouTuber Deutschlands. In seinen Videos dreht sich alles um die beliebte Fussball-Simulation von EA. In seiner aktuellen Videoreihe zeigt er, wie er ein letztes Mal den Karriere-Modus von FIFA 22 spielt, indem verschiedene Spieler für das virtuelle Team seines „Paris FC“ eingekauft werden. Dabei rief er im Scherz teilweise die echten Fußballprofis an, um mit ihnen über Transferverträge und Gehälter zu sprechen. Jedoch nicht alle Profisportler fanden den Spaß so unterhaltsam wie der Streamer aus Kiel.

ingame.de verrät, wen GamerBrother angerufen hat und wie die Fußballstars reagierten.

Von seinem Freund und Fußballspieler Nassim Beoujellab (HJK Helsinki) erhielt der Streamer GamerBrother die Privatnummern bekannter Profisportler und ruft sie der Reihe nach an. Das geht jedoch nach hinten los.