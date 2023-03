Schritte hören – Einstellung macht Verstecken in Warzone 2 unmöglich

Von: Janik Boeck

Warzone 2: Schritte hören © Activision

Schritte sind in Warzone 2 wichtig. Mit einer Einstellung hört man sie.

Santa Monica, Kalifornien – Gegnerische Schritte in Warzone 2 zu hören, grenzt teilweise an ein Wunder. Das Audio ist so wenig konstant, dass man meinen könnte, es würde per Münzwurf entschieden, ob man jemanden hört oder nicht.

ingame.de verrät die geheime Audio-Einstellung, mit der man Schritte in Warzone 2 endlich hört.

Um die Audio-Einstellung für Warzone 2 vorzunehmen, müssen Spieler in die Sound-Einstellungen auf ihrem PC navigieren.