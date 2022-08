Apex Legends: Starttermin für Season 14 steht fest

Von: Ömer Kayali

„Apex Legends“ geht im August in die nächste Runde. © EA

Season 14 von „Apex Legends“ steht in den Startlöchern. Wann die neue Saison beginnt, verraten wir hier.

„Apex Legends“ ist vor einer Weile in Season 13 gestartet. Wie immer bringt jede neue Saison diverse Änderungen mit sich, sowohl größere als auch kleinere. Mit „Newcastle“ stürzt sich ein neuer Charakter in den Kampf, der sich auf die Defensive spezialisiert. Außerdem haben die Entwickler das Ranglistensystem überarbeitet. Und zu guter Letzt wurde auch die Map erneuert, sodass es wieder viel zu entdecken gibt. Wie lange werden Spieler dafür Zeit haben, bevor Season 14 losgeht?

„Apex Legends“ Season 14 startet im August

Die Entwickler von Respawn haben das Veröffentlichungsdatum kürzlich bekannt gegeben. Season 14 von „Apex Legends“ startet am 9. August. Damit halten sich die Entwickler an den gewohnten Rhythmus – in der Regel startet bei „Apex Legends“ alle zwölf Wochen eine neue Saison. „Apex Legends Mobile“ ist übrigens im Mai gelauncht. Der Battle Royale-Hit ist somit auch auf Smartphone und Tablet spielbar.

Im Video: „Apex Legends: Geschichten aus den Outlands“ Trailer

„Apex Legends“: Was erwartet Spieler in Season 14?

In Season 14 erwartet Spieler wie üblich eine neue Legende. Diesmal handelt es sich um „Vantage“, eine Aufklärerin, die Teammitglieder aus der Ferne unterstützt. In einem Trailer wurde sie bereits vorgestellt. Sie verfügt unter anderem über eine Fähigkeit, mit der sie Gegner markieren kann, wodurch sich der zugefügte Schaden durch die Teammitglieder erhöht. Natürlich bekommt die Spielwelt Kings Canyon ebenfalls wieder einige Änderungen erhalten. Welche das sind, ist noch nicht klar. Spannend ist, dass die Entwickler nach langer Zeit wieder die Levelgrenze erhöhen – zuletzt war das im Dezember 2020 der Fall. Es gibt also wieder jede Menge Neues in Season 14 von „Apex Legends“ zu entdecken.