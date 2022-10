SEGA Mega Drive Mini 2 vorbestellen – Jetzt begehrte Retro-Konsole online kaufen

Von: Daniel Neubert

Teilen

SEGA Mega Drive Mini 2 vorbestellen: Holt euch hier die begehrte Retro-Konsole © youtube.com/SegaAmerica / ingame.de (Montage)

Am 27. Oktober 2022 erscheint die neue Retro-Mini-Konsole von SEGA, die SEGA Mega Drive Mini 2. Jedoch kommt die Konsole nicht in den normalen Handel

Tokio, Japan – Vor etwa drei Jahren schloss sich SEGA dem Trend der Mini-Konsolen an und brachte die „SEGA Mega Drive Mini“ auf den Markt. Der kleine Kasten hatte einiges zu bieten: Über 40 Retro-Klassiker waren auf dem Gerät vorinstalliert, darunter historische Spiele-Perlen wie „Sonic the Hedgehog“, „Castlevania: The New Generation“ sowie „Alex Kidd in the enchantet Castle“ vorinstalliert. Jetzt legt der Hersteller mit dem SEGA Mega Drive Mini 2 nochmals nach, auf dem sogar über 50 Titel vorinstalliert sein werden. Doch die begehrte Mini-Konsole war zeitweise bereits ausverkauft.

ingame.de verrät, bei welchem ausgewählten Händler die Konsole exklusiv vorbestellbar ist.

Mehr zum Thema SEGA Mega Drive Mini 2 vorbestellen – Jetzt begehrte Retro-Konsole bei Amazon kaufen

Die SEGA Mega Drive Mini 2 wird nicht in den normalen Handel kommen, sondern hierzulande exklusiv online erhältlich sein. Jedoch sollten Retro-Fans nicht zu lange zögern, denn die Stückzahlen für den europäischen Markt sind begrenzt. Zudem hat sich in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass sich Drittanbieter gerne mit hohen Stückzahlen von Konsolen eindecken, um diese später überteuert im Netz zu verkaufen.