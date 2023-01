7 vs. Wild: Knossi fassungslos über Fritz Meineckes Glied – „Das kann doch nicht echt sein“

Von: Josh Großmann

7 vs. Wild: Knossi fassungslos über Fritz Meineckes Glied – „Das kann doch nicht echt sein“ © 7 vs Wild/Unsplash (Montage)

Bei 7 vs. Wild bekommt man tiefe Einblicke in die Privatsphäre der Teilnehmer. Knossi weiß, was sich bei Fritz Meinecke hinter dem Pixel-Vorhang befindet.

Isla San José, Panama – In völliger Isolation müssen die Kandidaten von 7 vs. Wild um ihr Überleben kämpfen. Dass dabei Kleidung manchmal im Weg sein kann, lässt sich an den entblößten Teilnehmern der YouTube-Show erkennen. Um die Kleidung zu waschen oder grundlegende Körperhygiene durchzuführen, ziehen sich Fritz Meinecke und auch andere Teilnehmer aus. Selbstverständlich werden die besten Stücke zensiert, doch Knossi kennt das Gemächt des Erfinders von 7 vs. Wild und nennt es einen „Riesenschniedel“.

ingame.de enthüllt, wie Knossi über das Gemächt von Fritz Meinecke spricht und wie seine Freundin darauf reagiert.

Schon am ersten Tag auf der Insel haben die Teilnehmer keine andere Möglichkeit gesehen, um ihre Kleidung zu trocken. Sie entblößen sich vor laufenden Kameras und verrichten die schwierigen Arbeiten des Dschungels. Zwar haben die Zuschauer von den blankgezogenen Körpern der Internet-Stars durch Pixel-Filter nicht besonders viel, doch die eindeutigen Ausführungen von Knossi geben ein massives Bild vom Gemächt Meineckes.