Hogwarts Legacy: Graphorn fangen – So bekommt ihr das seltene Reittier

Von: Aileen Udowenko

Hogwarts Legacy: Graphorn fangen – So schaltet ihr das wuchtige Reittier frei © WB Games (Montage)

In Hogwarts Legacy können Spieler auf einem Graphorn reiten. Das magische Wesen bringt Zauberer nicht nur von A nach B, sondern kann auch im Kampf helfen.

Hamburg – In Hogwarts Legacy haben Spieler die Chance, gleich mehrere Reittiere ihr Eigen zu nennen. Neben dem besonders anmutigem Hippogreif, welcher Zauberer durch die Lüfte transportiert, gibt es an Land eine wuchtigere Alternative. Denn im Spiel kann sich auf dem Rücken eines Graphorns fortbewegt werden. Das robuste Reittier steht seiner Konkurrenz aber in nichts nach. Und vor allem eure Feinde sollten sich vor dem Griphorn in Acht nehmen.

ingame.de verrät alles zum Griphorn in Hogwarts Legacy.

Das robuste Reittier kann Spieler zwar nicht in die Luft heben, aber ist dafür ein treuer Begleiter zu Boden. Um das temperamentvolle magische Wesen zu bändigen, müssen Spieler im Game allerdings schon relativ weit vorangeschritten sein. Denn das Graphorn ist Teil der 40. Mission von Hogwarts Legacy.