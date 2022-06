Pokémon GO: XL-Bonbons ab Level 31 – so bekommt man sie

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: XL-Bonbons ab Level 31 – so bekommt man sie © Niantic/The Pokémon Company/Unsplash (Montage)

In Pokémon GO kann man XL-Bonbons nun ab Trainerlevel 31 bekommen. Doch was nützen diese Bonbons und wofür setzt man sie überhaupt ein?

San Francisco – In Pokémon GO gibt es zu jedem Pokémon ein Bonbon. Mit diesen Bonbons können sich die Monster weiterentwickeln, stärker werden oder auch neue Attacken lernen. Vor einigen Jahren hat Entwickler Niantic, mit Sitz in San Francisco, dann die sogenannten XL-Bonbons eingeführt. Diese waren zunächst nur für Trainer verfügbar, die mindestens Level 40 sind. Seit dem 1. Juni 2022 können nun auch Trainer und Trainerinnen ab Level 31 die XL-Bonbons in Pokémon GO sammeln.

ingame.de zeigt, wie man die Pokémon GO XL-Bonbons in 2022 bekommt und wie man sie nutzen kann.

XL-Bonbons sind eine Ressource, die Trainer ab Trainer-Level 31 erhalten können. Zuvor war das erst ab Trainerlevel 40 möglich, doch der Entwickler aus San Francisco hat die Anforderungen mit der Pokémon GO Jahreszeit Season of GO herabgesetzt.