Sims 5 - Ankündigung soll laut Insider nächsten Monat kommen

Von: Daniel Neubert

Die Sims 4 ist 2014 erschienen und die Fans warten auf neue Inhalte. Doch ein Nachfolger soll sich bei Electronic Arts bereits in Entwicklung befinden.

Redwood City, Kalifornien – Es ist nun einige Jahre her, seit Publisher Electronic Arts einen neuen Ableger der Sims-Reihe veröffentlicht hat. Zwar wurden über die Jahre typischerweise jede Menge kostenpflichtige Content-Updates für die Sims 4 nachgeliefert, doch einen wahren Next-Gen-Ableger für PC, PS5 und Xbox Series X blieb EA den Fans der beliebten Lebenssimulation schuldig. Doch die Gerüchteküche scheint offenbar wieder ordentlich zu brodeln und ein Insider will jetzt erste Details zu einer Ankündigung für „Die Sims 5“ in Erfahrung gebracht haben, die uns laut seinen Informationen kurz bevor steht.

„Die Sims“ ist eine dieser Videospiel-Reihen, die seit jeher zu den Kronjuwelen des Publishers Electronic Arts gehören. Doch zwischen den Releases der Hauptteile vergehen immer einige Jahre, in denen das Spiel mit kleineren Updates und Erweiterungen frisch gehalten wird.