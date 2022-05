Sinan-G vs Bözemann: Das Box-Event zum Mitverfolgen im Live-Ticker

Von: Joost Rademacher

Sinan-G vs Bözemann: Das Box-Event zum Mitverfolgen im Live-Ticker (ingame.de-Montage) © Instagram: boezemann_offiziell/sinang45

Am Samstag, dem 21. Mai 2022, packen Sinan-G und Bözemann die Boxhandschuhe aus. In Hamburg treten die Rapper an – ihr Kampf wird im Ticker begleitet.

Hamburg – Es wird Zeit, die Samt-Shorts auszupacken und die Boxhandschuhe überzustreifen; wieder wollen zwei Internet-Promis ihren Beef im Ring austragen. Dieses Mal sind es Rapper Sinan-G und Bözemann, die am 21. Mai 2022 aufeinander treffen werden. Der Kampf kommt im Fahrwasser heftiger verbaler Auseinandersetzungen und verspricht so einiges an fliegenden Fäusten zwischen beiden Rappern.

Den Live-Ticker zum Boxkampf von Sinan-G und Bözemann gibt es bei ingame.de.

Natürlich ist der Kampf zwischen Sinan-G und Bözemann nach wie vor das Hauptevent des Abends. Vorher werden sich aber ein paar andere Kämpfer aber noch ein kleines Stelldichein geben. Mit Denizon und Kaan Yavi gibt es noch ein Duell zwischen zwei YouTubern, die übrigen Kämpfe werden zwischen tatsächlichen MMA-Kämpfern ausgetragen.