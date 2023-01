Pokémon GO: Wetter Cup - Das sind die besten Pokémon für das PvP-Event

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Wetter-Cup - Das sind die besten Pokémon für das PvP-Event im Januar © Niantic / Ingame.de (Montage)

In Pokémon GO steht für PvP-Fans ein neues Event bevor. Der Wetter-Cup kehrt im Januar 2023 zurück. Das hier sind die besten Pokémon für die Superliga.

San Francisco – Die PvP-Liga in Pokémon GO gehört besonders im Lategame für erfahrene Trainer zu den spannendsten Elementen im Spiel. Wer sich bereits gut im Spiel auskennt, der sollte sich an den Online-Kämpfen der Superliga versuchen. Im Januar 2023 kehrt nun der Wetter-Cup zurück, ein guter Cup für PvP-Neulinge, um in die Multiplayer-Schlachten in Pokémon GO einzusteigen.



ingame.de verrät im Artikel alle Informationen über das anstehende Event und enthüllt die besten Strategien für den Wettkampf.

Der Wetter-Cup findet während der aktuellen Season „Mysteriöse Wünsche“ in Pokémon GO statt. Es handelt sich dabei um den ersten PvP-Cup der Superliga, der dieses Jahr startet. Nach Ende des Wetter-Cups steht der Elektro-Cup an. Im Artikel sind die besten 20 Pokémon aufgelistet, inklusive ihrer Angriffe, die man für den Wetter-Cup verwenden sollte.