So will Destiny 2 mit Witch Queen seinen unbeliebten Gambit-Modus retten

Von: Sven Galitzki

Teilen

Destiny 2: Bei Gambit, dem PvEvP-Modus von Destiny 2, wird sich in Season 16 einiges ändern © Bungie (Montage)

Destiny 2 spendiert mit der neuen „Witch Queen“-Erweiterung (Hexenkönigin) dem angestaubten Gambit-Modus eine längst fällige Überarbeitung.

Seattle, Washington – Fast geschafft: Destiny 2* startet am 22. Februar 2022 die Erweiterung Destiny 2: Witch-Queen*. Die Spieler können sich auf eine neue (knallharte) Story-Kampagne und viele weitere Features freuen. Doch im Zuge der Erweiterung werden auch alte Inhalte überarbeitet und somit für die Hüter wieder interessant. Besonders der lange vernachlässigte Gambit-Modus soll jetzt zum DLC-Release generalüberholt werden.

ingame.de* liefert Ihnen die wichtigsten Infos zu den Änderungen, die genau da ansetzen, worüber Spieler seit Jahren schimpfen.

Mehr zum Thema So will Destiny 2 seinen verlorenen Modus retten, den keiner liebt

Und falls Sie sich fragen, was Gambit überhaupt ist: Dabei handelt es sich um einen Mix aus PvP und PvE, in dem zwei Teams aus jeweils vier Hütern gegen KI-Gegner antreten. Doch es gibt auch Phasen, in denen es zu Gefechten „Hüter gegen Hüter“ kommen kann. Ziel ist es, als erstes Team den sogenannten Urzeitler, einen Boss, zu beschwören und ins virtuelle Jenseits zu befördern. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA