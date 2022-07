Sogar GTA Online leidet unter hohen Gaspreisen und Hitzewellen

Von: Janik Boeck

GTA Online: Auch im Spiel brennt so einige © Rockstar Games / Unsplash (Montage)

Gaming soll dazu dienen, für einen Moment dem grauen Alltag zu entfliehen. Aber selbst in GTA Online kein Entkommen vor hohen Gaspreisen und Hitzewellen.

New York – Videospiele sind ein wunderbares Mittel, um der Realität für einen Moment zu entkommen und einfach mal abzuschalten – wenigstens in der Theorie. GTA Online ist seit Jahren eine beliebte Anlaufstelle für solch eine Flucht. Nun kündigte Entwickler Rockstar Games die Handlung für das neue Sommer Update 2022 an. Der Realität entfliehen geht da nicht wirklich, wie sich herausstellt.

ingame.de verrät, wieso selbst in GTA Online hohe Gaspreise und Hitzewellen zum Problem werden.

Mehr zum Thema Selbst GTA Online kann hohen Gaspreisen und Hitzewellen nicht entkommen

Vor Kurzem wurden die ersten Inhalte und der Release für das GTA Online Sommer Update 2022 angekündigt. Fans warten bereits gespannt auf die neuen Inhalte und eine erfrischende Story im Online-Modus. Rockstar Games scheint jedoch eine diabolische Seite an sich entdeckt zu haben, denn von Erfrischung kann nicht unbedingt die Rede sein. Die Story des GTA Online Sommer Updates 2022 klingt nämlich nur allzu vertraut.