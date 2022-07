Nintendo kündigt die Switch Pro angeblich im Sommer an

Von: Jonas Dirkes

Ursprünglich sollte die Nintendo Switch Pro 2021 erscheinen, sagen Gerüchte. Nun verdichten sich die Anzeichen für einen Reveal der Konsole in diesem Sommer.

Hamburg – Im letzten Herbst sollte sie erscheinen, die Nintendo Switch Pro. Anders als erwartet bekamen Spielerinnen und Spieler aber das aktuelle Switch OLED Model von Nintendo präsentiert. Der neue Bildschirm der OLED Switch fand damals zwar durchaus Anklang unter den Fans, die Enttäuschung über das technisch ansonsten größtenteils identische Modell war ihnen aber dennoch wie ins Gesicht gemeißelt. Nun häufen sich abermals die Hinweise auf eine Nintendo Switch Pro, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Hinweise auf eine Nintendo Switch Pro verdichten sich

Was deutet derzeit auf eine Nintendo Switch Pro hin? Twitch Streamer @Shokio_YT fasst die Gerüchte um ein neues Nintendo Switch Pro Model auf Twitter aktuell treffend zusammen. Laut ihm sprächen gleich drei Gründe für ein Update der mittlerweile über fünf Jahre alten Hardware von Nintendo.

Massive Ausgaben für Rohstoffe: Nintendo investiert gerade ernstzunehmend in Rohmaterialien. Über 66,517 Millionen Yen habe das japanische Unternehmen dafür ausgegeben. Das ist die doppelte Summer, die für die Produktion der Switch Liste aufgebracht wurde. Allerdings ist hier zu bedenken, dass auch die Rohstoffpreise in den letzten Jahren stetig gestiegen sind.

Nintendo sichert sich Rechte an „NSW“: Vielleicht handelt es sich hier um ein vorsorgliches Trademark. Es ist allerdings, wie @Shokio_YT es in seinem Tweet auch schreibt, ein offenes Geheimnis, dass NVIDIA die Switch als „NSW“ in ihrer Kommunikation betitelt. Möglicherweise handelt es sich hier aber auch wirklich um ein neues Produkt, wie etwa eine „Nintendo Switch Wide“.

Nintendo stellt YouTube-Videos zur Switch Lite und Switch OLED privat: Der wahrscheinlich verräterischste Hinweis auf ein neues Model der Nintendo Switch. Aktuell ist diverses Werbematerial auf dem YouTube-Kanal von Nintendo privat geschaltet. Das passierte zum letzten Mal, als das Nintendo Switch OLED Model in den Startlöchern stand.

Nintendo Switch Pro soll angeblich im Sommer 2022 vorgestellt werden

Steht ein Reveal der Nintendo Switch Pro unmittelbar bevor? Damit aber noch nicht genug. Auch Gaming Analyst Serkan Toto meldete sich zur Causa Nintendo Switch Pro zu Wort. Auf Twitter ließ er verlauten: „Summer 2022, Pro time indeed“. Mittlerweile wurde das Posting wieder online genommen.

Das Internet und vor allem das Insider-Forum Resetera vergisst aber nicht und archivierte den Tweet. Anders als üblich hielt Nintendo selbst in diesem Sommer noch keine große Pressekonferenz oder Nintendo Direct ab. Vielleicht steht Spielern und Spielerinnen also schon bald eine große Ankündigung ins Haus.

Bereits im letzten Jahr kochten die Spekulationen rund um eine Nintendo Switch Pro hoch. Die Kollegen von Bloomberg berichteten zuerst von der angeblichen Nintendo Switch Pro, die mit neuen Chips und weiteren technischen Updates wie 4K ausgestattet sein solle. Gleichzeitig plane Nintendo angeblich eine wahre Spiele-Flut, die bis heute zurückgehalten werden würde.

Gerüchte behaupten außerdem, dass vor allem Corona bedingte Lieferengpässe schuldig dafür wären, dass die Nintendo Switch Pro, die Nintendo im Übrigen nie offiziell bestätigte, in 2021 „verschoben“ werden musste.