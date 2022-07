Fortnite Version 21.30: Die Patch-Notes zum neuen Sommer-Update

Von: Joost Rademacher

Teilen

Fortnite: Patch Notes Sommer-Update kommt heute – Das steckt in Version 21.30 © Epic Games

Heute hat Epic Games das neue Update 21.30 für Fortnite veröffentlicht. Die Patch Notes zeigen, was in der neuen Version steckt.

Cary, North Carolina – Es ist mal wieder Update-Zeit in Fortnite. Seit dem Beginn von Season 3 kommt heute schon der dritte Content-Patch für das Battle Royale und könnte das Spiel wieder ordentlich umkrempeln. Ein namhafter Fortnite-Insider hat bereits Informationen dazu geteilt, welche neuen Inhalte mit Update 21.30 ins Spiel kommen könnten, vorher sind aber die Server zu Wartungszwecken deaktiviert.

Alle wichtigen Infos zum Update 21.30 von Fortnite finden Sie bei ingame.de.

Was genau an neuen Inhalten in jedem Update zu Fortnite kommt, verrät Epic Games in der Regel erst, wenn es bereits live ist. Namhafte Insider wie ShiinaBR haben aber häufig schon im Vorfeld ziemlich spezifische Informationen darüber, was in den Patch Notes zu finden sein wird. ShiinaBR hat auch für Update 21.30 von Fortnite schon mitgeteilt, welche neuen Inhalte kommen könnten: