Metal Gear Speedrunner betrügt bei seinem Weltrekord während der SGDQ 2022

Von: Aileen Udowenko

Speedrunner betrügt dreist bei Charity-Event – Veranstalter zieht Konzequenzen © Games Done Quick

Beim Charity-Event sammelten Speedrunner Geld für einen guten Zweck. Dabei kam es allerdings zu einem gefälschten Weltrekord.

Bloomington, Minnesota – Bei dem Summer Games Done Quick 2022 (SGDQ) Charity-Event stellten mehrere Speedrunner ihr Können unter Beweis. Mit beeindruckenden Geschwindigkeiten durchspielten die Gamer verschiedene Videospiele und setzten dabei sogar neue Weltrekorde auf. Unter anderem auch der Speedrunner Mekarazium, er erreichte einen neuen Weltrekord im Black Wolf DLC von Metal Gear. Doch nach dem Event teilte er seinen Fans mit, dass sein Run von 6 Minuten und 55 Sekunden gefaked war.

ingame.de erklärt, wie der Speedrunner bei SGDQ 2022 betrogen hat.

Charity-Event war trotzdem ein Erfolg: Seit zehn Jahren sammelt GDQ Spenden durch die Unterstützung von Speedrunnern. Das diesjährige Charity-Event: Summer Games Done Quick, konnte trotz des gefälschten Weltrekordes ganze drei Millionen Dollar an Spenden einnehmen. Diese gehen dieses Jahr an Ärzte ohne Grenzen.