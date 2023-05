Neue Marvel-Collab gestartet – Spider-Man zurück in Fortnite

Von: Joost Rademacher

Neue Marvel-Collab gestartet – Spider-Man zurück in Fortnite © Sony Pictures Animation / Epic Games (Montage)

Heute bringt Fortnite ein neues Update. Neben den neuen Spider-Man-Skins kommt mit dem Mini-Patch auch ein Lieblingsitem vieler Fans zurück.

Cary, North Carolina – Heute bekommt Fortnite ein neues Update. Zwar dürften in dem aktuellen Patch keine größeren Bugfixes enthalten sein, aber dennoch werden wohl viel Grund zur Freude haben. Das neue Update für Fortnite bringt die lang erwartete neue Collab mit Spider-Man ins Spiel. Noch dazu kehrt ein lang vermisstes Item ins Battle Royale zurück, das wohl einigen frischen Wind ins Spiel bringen dürfte.

Was alles in der Spider-Man-Collab für Fortnite steckt, lesen Sie hier.

Mit Spider-Man Miles Morales und Spider-Man 2099 kommen gleich zwei freundliche Nachbarschafts-Spinnen neu zu Fortnite. Jedes der beiden Outfits kommt im Shop mit einem zusätzlichen Rücken-Accessoire. Außerdem gibt es die neuen Spitzhacken Spider-Hams Hammer und Äxte-928. Wer sowieso alle neuen Skins und Items haben will, kann sich außerdem ein Bundle mit einem zusätzlichen Ladebildschirm sichern.