God of War Ragnarök: Download Größe auf PS5 – So viel freien Speicher braucht das Spiel

Von: Joost Rademacher

Teilen

God of War Ragnarök: Download Größe auf PS5 – So viel freien Speicher braucht das Spiel © Sony

Wenige Wochen vor Release von God of War Ragnarök ist die Größe des Downloads für PS4 und PS5 bekannt. Da braucht die Festplatte einigen freien Platz.

Santa Monica, Kalifornien – Das Jahr neigt sich langsam aber sicher seinem Ende. Kurz vor der kalten Jahreszeit und vielen Feiertagen beginnt also die Zeit der großen Videospiel-Blockbuster. Mit dabei: God of War Ragnarök. Während die Presse schon ausgiebig dabei ist, das nächste Fantasy-Epos rund um Kratos auszutesten, können Fans schon einmal ein wenig Platz auf der Festplatte ihrer PS4 oder PS5 schaffen. Die Größe des Downloads von God of War Ragnarök ist seit Kurzem bekannt.

Mehr zur Größe des Downloads von God of War Ragnarök lesen Sie bei ingame.de.

Mehr zum Thema God of War Ragnarök: Download und Preload auf PS5 – So viel Platz braucht eure Festplatte

Mit der PS4 begann das Zeitalter der enormen Downloadgrößen von Spielen. Call of Duty und Red Dead Redemption 2 sorgen mit ihren Datensätzen im Bereich von über 100 GB immer wieder für Platznot auf den Festplatten. Wie es aktuellen Angaben zufolge aussieht, wird auch God of War Ragnarök diesen Spielen in nichts nachstehen. Die europäische Version des Blockbusters wird, zumindest auf der PS4, locker über 118 GB hinausschießen, während die PS5-Version immerhin knapp über 80 GB in Anspruch nehmen wird.