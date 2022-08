8 Spiele bei PS Plus Extra mit einer 90er-Wertung – Diese Titel sind Must-Plays

Von: Joost Rademacher

PS Plus Extra hat eine enorme Spielebibliothek. In der gesamten Auswahl gibt es aber nur acht Spiele, die 90 oder mehr Punkte bei Metacritic erreicht haben.

Hamburg – Videospiele kaufen und dauerhaft besitzen ist out, Abo-Services und Spielepässe sind jetzt der neue heiße Scheiß. Sony ist in diesem Jahr auf den Trend aufgesprungen und hat im Juni das neue Abo-Modell von PS Plus an den Start gebracht. Bei PS Plus Extra (und der höheren Stufe Premium) haben Abonnenten jetzt dauerhaften Zugang zu unzähligen Spielen. Aber nur wenige davon dürfen sich wirklich Meisterwerke schimpfen. Nur acht Spiele in PS Plus Extra haben bei Metacritic eine Wertung von 90.

Die bestbewerteten Spiele bei PS Plus Extra zeigt ingame.de im Detail.

Metacritic ist eine Website, auf der Durchschnittswertungen für neue Spiele, Serien und Filme erstellt werden. Die Plattform nimmt sich dafür Reviews und Wertungen aller dort registrierten Websites und errechnet daraus einen Schnitt mit einer Punktzahl von 0 bis 100. Wer also auf einen schnellen Blick sehen will, ob ein neu veröffentlichtes Spiel was taugt, kann das dort ganz einfach machen. So ziemlich jedes Spiel aus der Bibliothek von PS Plus Extra ist auf Metacritic mit einem eigenen Score vertreten.