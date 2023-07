Fans wünschen sich neue Gratis-Spiele – Leaks und Vorhersagen für PS Plus im August

Von: Joost Rademacher

Fans wünschen sich neue Gratis-Spiele – Leaks und Vorhersagen für PS Plus im August © Sony

Sony wird auch im August 2023 wieder Gratis-Games für PS Plus anbieten. Hier sind die bisherigen Leaks und Wünsche der Fans für die kostenlosen Spiele.

San Mateo, Kalifornien – Jeden Monat dürfen Abonnenten von PS Plus sich auf ein paar neue Spiele freuen, die sie gratis durch den Online-Service erhalten. Während viele sich im Juli 2023 noch durch Alan Wake gruseln oder in Black Ops Cold War über den Haufen schießen, schielen einige Fans aber schon auf den nächsten Monat. Schon jetzt gibt es einige Vorhersagen und Wünsche für die Gratis-Games auf PS4 und PS5 im August.

Was sich die Leute für PS Plus wünschen, lesen Sie hier.

Bisher gibt es noch keine Leaks rund um PS Plus im August 2023. Schon in den letzten paar Monaten gab es generell keine Leaks zu PS Plus und Sony überraschte die Spieler komplett mit den neuen Games. Zu den August-Spielen gibt es ebenfalls noch keine Infos – Insider wie bei Dealabs halten sich hier noch komplett bedeckt.