Spieler besiegt in Pokémon GO schweren Raid-Boss im Alleingang

Von: Aileen Udowenko

Pokémon GO: Spieler schafft unmögliche Raid-Aufgabe – legt legendären Boss solo © The Pokémon Company (Montage)

In Pokemon GO hat sich ein Spieler einer besonders schweren Aufgabe gestellt. Komplett alleine legte der Trainer einen 5er Raid-Boss.

Hamburg – In Pokémon GO ist es fast unmögliche starke 5er Raid-Bosse komplett alleine zu besiegen. Ein Trainer hat aber das unmögliche möglich gemacht und Demeteros im Raid-Kampf im Alleingang gelegt. Für diese Aufgabe war allerdings eine Menge Vorarbeit vonnöten.

ingame.de berichtet über den Solo-Raid mit Demeteros.

In Pokémon GO haben Trainer fünf Minuten Zeit, um in Raids gegen Bosse anzutreten. Gerade bei höher stufigen Raids, kann diese Zeit oft knapp werden. Deshalb ist es ein gängiges Mittel, gleich mit mehreren Spielern gegen einen starken Raid-Boss anzutreten. Ein Trainer hatte davon anscheinend genug.