PSVR2 im Test: Schöne neue Welten

Von: Sebastian Tauchnitz

Seit Jahren fristen VR-Brillen und ihre Spiele ein Nischendasein. Doch nun schickt Sony die PSVR2 an den Start. Das Ziel: virtuelle Welten als Massenmarkt. Der Test verrät, ob das funktioniert.

Das Kanu bahnt sich leicht schwankend seinen Weg. Plötzlich wird der Sack von meinem Kopf gezogen. Die Sonne blendet. Dichte Pflanzen säumen das Ufer. Ich bin ein Gefangener, so viel wird schnell klar. Verstohlen blicke ich mich um. Plötzlich taucht ein gigantischer Langhals auf. Eine Maschine, so hoch wie ein Wolkenkratzer. Der riesige Fuß schwebt knapp über dem Kanu. Unwillkürlich ziehe ich den Kopf ein.

Es ist nicht das letzte Mal an diesem Tag, dass mein Körper unwillkürlich auf das reagiert, was da gerade um mich herum passiert. Und das, obwohl mein Kopf genau weiß, dass das, was ich da erlebe, nicht real ist. Dass ich mich in einer virtuellen Welt bewege. Entstanden am Computer, präsentiert von der Brille, die auf meinem Kopf sitzt. Ich weiß es, aber ich realisiere es nicht. Und das ist wohl das schönste Kompliment, das man der PSVR2 machen kann.

PSVR2 im Test: Ein „Drin-Sein“, das am Fernseher nie erreicht werden kann

Virtuelle Welten haben es schwer. Die Hemmschwelle (und auch die Investitionen, die nötig sind) ist groß. Und doch: In dem Moment, in dem ich „Horizon: Call of the Mountain“ zum ersten mal auf der neuen PSVR2 spiele, ist mir klar, dass ich einen Blick in die Zukunft des Gamings werfe. Wunderschöne Welten auf dem großen Fernsehbildschirm, die gibt es schon lange. Aber sie sind halt, 65-Zoll-OLED hin oder her, flach, zweieinhalb Meter von mir entfernt und ich sehe die ganze Zeit, dass ich in meiner Zockerhöhle sitze. Der Grad an Immersion, an „Drin-Sein“ in einer phantastischen Welt, der wird am Fernseher nie erreicht.

Beängstigend real: In „Horizon: Call of the mountain“ landen wir in einer Zukunftswelt, in der sich die Menschen den Planeten mit gigantischen Roboterwesen teilen. © Screenshot: Sony

VR-Brillen gibt es schon lange. Auch Sony hatte vor einigen Jahren bereits einen Versuch gemacht, mit der PSVR. Die war für den damaligen Stand der Technik ganz in Ordnung, sie war vor allem halbwegs bezahlbar. Aber sie war doch kein durchschlagender Erfolg. Das lag sicher daran, dass man die wirklich eindrucksvollen Titel an einer Hand abzählen konnte. Es lag am – zumindest zu Beginn – gepfefferten Preis, obgleich sie damit im Vergleich zu den PC-VR-Brillen immer noch ein Schnäppchen war. Es lag sicher auch daran, dass die Grafik bestenfalls zweckmäßig, aber nie atemberaubend war.

In 30 Sekunden angeschlossen – kein Vergleich zur PSVR1

Doch vor allem lag es daran, dass das Gerät unglaublich kompliziert war. Die Brille einmal an die Playstation anzuschließen, konnte leicht mal eine Stunde dauern. Das HDMI-Kabel vom Fernseher abziehen und an eine mitgelieferte Box anschließen. Die Box an den Fernseher anschließen, die Brille an die Box, die Playstation-Kamera auf den Fernseher packen und an die Box anschließen, die Move-Controller koppeln.

Eine Kiste voller Kabel wartete darauf, verbaut zu werden, wenn man die PSVR wieder ausmottete. Dauerhaft am Fernseher hängen lassen wollte man sie angesichts des Kabelsalats nie, zudem war (zumindest die Ursprungsvariante) die Box aus Gründen, die nur Sony versteht, nie in der Lage, ein 4K-Signal von der PS4 Pro an den Fernseher durchzuschleifen.

Doch Sony hat seine Hausaufgaben gemacht. Die PSVR2 macht das alles viel, viel besser. Ein langes Kabel verbindet die Brille mit dem USB-C-Eingang an der Front der PS5 - das war es, der Aufbau ist erledigt. Noch schnell die beiden Sense-Controller einschalten und schon kann es losgehen. Schon das Vermessen der Umgebung und die Ersteinrichtung ist ein Erlebnis und fühlt sich krass nach Science-Fiction an.

Musste man sich für die PSVR noch die alten Move-Controller der PS3 kaufen, um von der Bewegungssteuerung zu profitieren, werden bei der PSVR2 zwei kabellose Sense-Controller mitgeliefert, die die Hand komplett umschließen. Da passen sowohl meine Riesenpranken (knapp) als auch die winzigen Hände meiner Frau (bequem) hinein. Wenig später hat man fast vergessen, dass man Controller in der Hand hält.

Passend für jede Schädelgröße, nichts drückt oder wird unangenehm heiß

Der Aufbau ist ein Kinderspiel. Das klingt jetzt nach einer Kleinigkeit, ist es aber nicht. Kein Mensch spielt dauerhaft und ausschließlich VR. Die Brille muss leicht aufzuräumen und leicht anzuschließen sein, damit sie wirklich regelmäßig benutzt wird. Das klappt hervorragend.

Die neue PSVR2 soll virtuellen Welten endlich zum großen Durchbruch verhelfen. © Foto: Sony Interactive Entertainment

Die Brille selbst sitzt angenehm auf meinem Riesenschädel, auch bei meiner Frau sind selbst nach mehreren Stunden Nutzung keine brillenbedingten Ermüdungserscheinungen bemerkbar. Mit einem Knopf direkt an der Brille und einem Drehknopf hinten am Bügel findet man schnell die richtige Position. Nichts drückt, es wird auch nicht unangenehm heiß unter der Brille. Selbst seine Brille bekommt man unter die VR-Brille, wenn man ein bisschen vorsichtig ist. Direkt an der PSVR2 befestigt sind zudem zwei In-Ear-Kopfhörer. Die klingen jetzt nicht weltbewegend, erfüllen ihren Zweck aber hervorragend.

In der VR-Brille selbst sind zwei hochauflösende Monitore – einer für jedes Auge – verbaut. Fielen bei der ersten PSVR die großen Pixel schon noch unangenehm auf, ist das bei der PSVR2 viel, viel besser. Sicher, schaut man ganz genau hin, dann bemerkt man immer noch einen leichten Fliegengittereffekt. Aber störend ist das nicht mehr und spätestens beim Spielen bemerkt man das nicht mehr.

Eine Handvoll Games zum Start, aber die sind faszinierend

Apropos Spielen: Das Spiele-Lineup zum Start ist noch überschaubar. Und ja, 70 Euro für „Horizon: Call of the Mountain“ sind – vorsichtig formuliert – selbstbewusst ausgepreist. Aber sind wir mal ganz ehrlich: Wenn ich mir schon für 599 Euro eine PSVR2 kaufe, dann will ich auch sehen, was das Ding kann. Und das sieht man nirgendwo so deutlich wie bei „Call of the Mountain“.

Bei den waghalsigen Klettereien an steilen Felswänden sollte man besser runterschauen, weil es einem da wirklich flau im Magen wird. Eher grummelig wird es in der Magengegend wird es, wenn man gegen eines der Maschinenwesen antritt. Wenn gleich zu Beginn ein gigantisches Schnappmaul das Kanu angreift, rutscht einem fast das Herz in die Hose.

Und trifft man später kurz Aloy, die zauberhafte Hauptdarstellerin aus „Horizon: Zero Dawn“ und „Horizon: Forbidden West“, dann macht sich wohlige Wiedersehensfreude im strapazierten Bauchraum breit. Klar gibt es anderswo, nicht zuletzt bei den „großen“ Horizon-Titeln, mehr Spielzeit fürs Geld. Aber ein so intensives VR-Erlebnis sollte man sich dennoch nicht entgehen lassen.

Auch sonst kann man schon jetzt einiges erleben mit der PSVR2. Es ist schlichtweg atemberaubend, mit der Brille auf dem Kopf im Supersportwagen in Gran Turismo über die Nordschleife zu bügeln (wer das Hauptspiel besitzt, bekommt das VR-Update kostenlos). Einen fremden Planeten in No Man‘s Sky zu erkunden, fühlte sich noch nie so real an (kostenloses Update). Man kann sich mit der kleinen Maus Quill in „Moss Book 1 & 2“ durch zauberhafte Welten rästeln, hüpfen und kämpfen. Hier ist allerdings ein Neukauf angesagt – selbst für diejenigen, die die Spiele schon für die PSVR1 erworben haben.

Fazit: Kein Schnäppchen, aber faszinierende Technik und ein Blick in die Zukunft des Gamings

Lohnt sich also nun die PSVR2? Die neue VR-Brille von Sony ist sicherlich mit 699 Euro kein Schnäppchen. Sie ist aber auch nicht wesentlich teurer als ihre Vorgängerin. Die wurde damals zwar für 499 Euro verkauft, man musste sich aber zwingend noch die Playstation Kamera zulegen und die beiden Move-Controller, was unterm Strich auch fast 200 Euro waren.

Bei der PSVR2 ist (fast) alles dabei: Wer nicht dauernd fluchend versuchen will, die Sense-Controller am USB-C-Anschluss aufzuladen, was sensationell fummelig ist, der gibt schnell und gern die 50 Euro für die Sense-Ladestation aus.

Und natürlich bringt einem die neue PSVR2 absolut nichts, wenn man keine PS5 besitzt. Diese ist zwar mittlerweile ziemlich gut erhältlich, kostet aber halt auch weiterhin 549 Euro. Dafür bringt sie aber im Gegensatz zur PS4 auch wirklich genügend Rechenpower mit, um so eindrucksvolle Welten wie die von „Horizon: Call of the Mountain“ auf den Bildschirm zu zaubern.

Am Ende ist der Kauf der neuen VR-Brille wie bei jeder neuen Hardware eine Wette auf die Zukunft. Verkauft sich die Brille oft genug, wird Sony schnell tolle Spiele nachschieben. Und die braucht es, um weitere Brillen zu verkaufen. Stand heute ist die PSVR2 ein eindrucksvolles Stück Technik, bei dem man zu einem vertretbaren Preis ganz in neue, faszinierende virtuelle Welten abtauchen kann.