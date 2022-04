Square Enix kündigt Kingdom Hearts 4 an – Fans vermuten Star-Wars-Cross-Over

Von: Adrienne Murawski

Kingdom Hearts 4 angekündigt – Erste Hinweise zu Star-Wars-Welt entdeckt © Square Enix (Montage)

Zum 20-jährigen Jubiläum der Reihe hat Entwickler Square Enix kurzerhand Kingdom Hearts 4 angekündigt und einen ersten Blick ins Game geboten.

Tokio – Drei Jahre sind vergangen, seit Kingdom Hearts III erschienen ist und die Geschichte rund um den Helden Sora und seine zahllosen Freund*innen beenden sollte. 2022 feiert Entwickler Square Enix nun 20-jähriges Jubiläum der Reihe und kündigte in einer Live-Show überraschenderweise den nächsten Titel der Hauptreihe an: Kingdom Hearts IV.

ingame.de* verrät, was der Entwickler aus Tokio zu Kingdom Hearts 4 gezeigt hat.

Zum 20-jährigen Jubiläum der „Kingdom Hearts“-Reihe hielt der Entwickler aus Tokio eine Show ab. Dabei gab es Live-Musik, Artwork-Präsentationen und auch der Game-Direktor Tetsuya Nomura ließ sich blicken. Außerdem wurden gleich mehrere Trailer zu neuen Spielen gezeigt, darunter auch Kingdom Hearts 4 und ein neues „Kingdom Hearts“-Mobile-Spiel für iOS und Android. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.