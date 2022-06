Starfield: Entwickler zeigt neuen Trailer – Viel Gameplay beim Xbox Showcase

Von: Joost Rademacher

Teilen

Starfield: Entwickler zeigt neuen Trailer – Viel Gameplay beim Xbox Showcase © Bethesda Game Studios

Starfield lebt und erscheint schon nächstes Jahr. Beim Xbox/Bethesda-Showcase vom Summer Game Fest zeigte Todd Howard erstmals Gameplay vom Sci-Fi-Rollenspiel.

Rockville, Maryland – Bethesda hat schon die ein oder andere Welt in seinen Spielen erforscht. Seien es weitläufige Fantasy-Universen oder die Post-Apokalypse. Das letzte große Ziel der Menschheit fehlte im Repertoire bisher aber: das Weltall. Genau darauf, auf die unendlichen Weiten des Weltraums, will Bethesda seine Fans mit Starfield loslassen. Wie das aussehen wird, hat Bethesda beim Summer Game Fest erstmals gezeigt, mit einem völlig neuen Gameplay-Trailer und einem Hinweis auf den Release von Starfield.

Mehr zum neuen Gameplay vom Sci-Fi-Rollenspiel Starfield lesen Sie bei ingame.de.

Mehr zum Thema Starfield: Neues Gameplay vom Xbox-Showcase legt Fans das Weltall zu Füßen

Bethesdas Game Director Todd Howard führte im Livestream durch eine 15-minütige Präsentation mit so ziemlich allem, was Fans sich von Starfield erwarten können. Feuergefechte mit Weltraumpiraten, Basenbau, Erforschen fremder Planeten, Konflikte zwischen mehreren Fraktionen – das alles ist Bethesda durch und durch. Erinnerungen an Skyrim und Fallout 4 werden da schnell wach.