Star Wars und Star Trek auf einem Fleck – Starfield Fans bauen ikonische Raumschiffe nach

Von: Joost Rademacher

Teilen

Wer in Starfield durch die Weiten des Weltalls reist, braucht ein angemessenes Vehikel. Fans des Sci-Fi-Shooters basteln bereits ikonische Raumschiffe nach.

Rockville, Maryland – Eine Reise durch die Galaxie von Starfield erfordert den richtigen, fliegenden Untersatz. Der neue RPG-Shooter von Bethesda umfasst ganze Lichtjahre weiter, endloser Schwärze, die nur darauf wartet, von Spielern per Raumschiff erkundet zu werden. Viele Fans wollen aber nicht nur irgendein Raumschiff fliegen, sondern die eigens gebaute Flugmaschine ihrer Träume. Ein paar kreative Bastler haben bereits die ikonischsten Raumschiffe aus Film, Fernsehen und Gaming in Starfield nachgebaut.

Name des Spiels Starfield Datum der Erstveröffentlichung (Release) 6. September 2023 Herausgeber (Publisher) Bethesda Softworks Entwickler Bethesda Game Studios Plattform Xbox Series X|S, PC Genre Rollenspiel, Science Fiction

Starfield: Umfangreicher Editor für Raumschiffe sorgt für verrückte Nachbauten

Wer in Starfield überhaupt von einem Planeten zum nächsten reisen will, kommt um ein Raumschiff nicht herum. Das Spiel stellt seinen Spielern verschiedene vorgefertigte Schiffe zur Verfügung. Ein besonders starkes Raumschiff kann man in Starfield schon früh finden – aber niemand wird dazu gezwungen, die vorgefertigten Gefährte auch zu nutzen. Zusätzlich gibt es in Starfield einen umfangreichen Editor, mit dem Spieler ihre ganz eigenen Raumschiffe entfernen und basteln können.

Star Wars und Star Trek auf einem Fleck – Starfield Fans bauen ikonische Raumschiffe nach © Bethesda Game Studios / Reddit: u/Fudgiebrown (Montage)

Zwar ist Starfield erst kürzlich für PC und Xbox Series X/S erschienen, aber schon jetzt zeigt sich wieder die ungezügelte Kreativität einiger Spieler. Während manche sich voll ihren eigens entworfenen Kreationen verschreiben, nehmen andere Fans lieber die ikonischen Raumschiffe aus anderen Medien ins Visier. Im Internet tauchen jetzt schon ein paar verrückte Nachbauten auf.

Starfield: Die ikonischen Raumschiffe aus Film und Fernsehen im Game

Star Wars darf nicht fehlen: Wenn es um das Weltall und ikonische Raumschiffe geht, dann gibt es um Star Wars kein Herumkommen. In Starfield hat es kaum mehr als ein paar Tage gedauert, bis die ersten X-Wings und Millennium Falcon in der Milchstraße unterwegs waren. Ein paar Fans bei Reddit haben es mit ihrer Arbeit an den altbekannten Sci-Fi-Vehikeln schon sehr genau genommen:

Natürlich ist der X-Wing eine ganze Ecke größer als sein Gegenstück aus den Filmen von George Lucas. Die unverkennbare Form der Rebellenkampfschiffe kommt aber schon auf den ersten Blick durch. Wild ist es da nur, dass dieser X-Wing scheinbar mindestens genauso groß ist, wie ein Nachbau des Millennium Falcon eines anderen Spielers.

Die Enterprise segelt durch Starfield: Wer Star Wars sagt, muss auch Star Trek sagen. Auch die langjährige Sci-Fi-Serie findet ihren Platz in Starfield. Auf Twitter zeigt ein Clip einen beeindruckenden Nachbau der Enterprise, der in Bewegung sogar noch besser aussieht, als im Trockendock des Editors.

Alle weiteren Nachbauten bekannter Raumschiffe hier noch einzubauen, würde wohl den Rahmen des Artikels sprengen. Wer aber neugierig nach anderen detaillierten Nachbauten in Starfield ist, kann hier eine kleine Auswahl an Fan-Kreationen anschauen.

Viele dieser Raumschiffe werden wohl einen ordentlichen Batzen Credits kosten, wenn man sie in Starfield selber nachbauen möchte. Das macht so ein Vorhaben aber nicht unmöglich. Viele Fans legen ihren Raumschiffen aus Film und Fernsehen genaue Tutorials bei, mit denen andere Spieler die Raumschiffe auch im eigenen Spielstand nachbauen. Um die nötigen Credits kann man sich in Starfield mit Cheats und Console Commands kümmern, sofern man denn nicht die Zeit aufwenden will, sie in Eigenregie zu verdienen.