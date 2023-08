Starfield erscheint in zwei Wochen – aber auf der Gamescom 2023 darf es niemand spielen

Von: Janik Boeck

Starfield feiert am 6. September Release. Zwei Wochen vorher wird das neue Game von Bethesda auf der Gamescom 2023 präsentiert. Nur spielen kann man es nicht.

Köln – Bethesda will mit Starfield wieder einen Fußabdruck der Kategorie gigantisch auf dem Gaming-Markt hinterlassen. Chefentwickler Todd Howard, meinte dazu, es sei „das Spiel, das wir alle im Team spielen wollen“. Auch bei Fans wird der Hype größer. Auf der Gamescom 2023 werden erstmals umfangreiche Gameplay-Szenen gezeigt. Nur selber spielen darf hier niemand.

Name des Spiels Starfield Herausgeber Bethesda Softworks Entwickler Bethesda Game Studios Plattform Xbox Series X/S, PC Genre Rollenspiel, Science Fiction Release 6. September 2023

Starfield kommt am 6. September – auf der Gamescom 2023 darf man trotzdem nur gucken

Starfield lässt sich nicht spielen: Wer die Gamescom 2023 wegen Starfield besucht, könnte eine kleine Enttäuschung erleben. Das Spiel von Bethesda lässt sich auf der Messe in Köln nicht spielen. Von niemandem. Fans können sich am Microsoft-Stand anstellen und sich in ein Kino setzen. Dort gibt es dann einen Zusammenschnitt der ersten Mission von Starfield, inklusive Dialogen und Schusswechseln am Boden oder im Weltraum.

Eine Präsentation wäre zu umfangreich geworden: Warum darf hier niemand Starfield spielen? Auf Nachfrage wurde uns gesagt, man habe sich aktiv gegen eine spielbare Version von Starfield auf der Gamescom entschieden. Ein Spiel diesen Ausmaßes sei einfach zu groß für eine Spielsession von nur 20 Minuten.

Starfield: Fans sind auf der Gamescom 2023 zum Zuschauen gezwungen © Bethesda Softworks

Die Fans hätten mehr von dieser Art der Präsentation, weil man ohne Probleme 300 Leute in einem Kino unterbringen könne. 300 Spielstationen aufzubauen, wäre dagegen schwierig gewesen. Dass Fans davon enttäuscht sein dürften, sollte klar sein. Immerhin wollen die einfach nur mal ein Gefühl für den angeblichen Mega-Hit von Bethesda bekommen, und wenn es nur für 20 Minuten ist.

Starfield kann von niemandem gespielt werden – es sieht trotzdem fantastisch aus

Es sieht trotzdem bombastisch aus: Trotzdem muss man sagen, dass Starfield in den Präsentationen fantastisch aussieht. Die Grafik ist bombastisch, die Kulissen beeindruckend und der Sound episch. All das muss man aber unter Vorbehalt betrachten, weil man es eben nicht selbst spielen kann.

Battlefield 2042 und Cyberpunk 2077 sahen vor Release in Gameplay-Trailern auch richtig gut aus. Was am Ende dabei rauskam, muss man wohl niemandem mehr erzählen. Trotzdem kann man Starfield noch vorbestellen und am 1. September in den Early Access starten. Das könnte sich unter Umständen sogar lohnen, denn dem Flurfunk hinter den Kulissen zufolge, könnte Starfield der Hit werden, den Bethesda versprochen hat.