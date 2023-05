Stark in wenigen Stunden – beste Ausrüstung im neuen Zelda zum Start

Von: Janik Boeck

Tears of the Kingdom: Zelda-Geschenke © Nintendo

Extrem stark in wenigen Stunden im neuen Zelda. So gibt es die beste Ausrüstung.

Hamburg – Tears of the Kingdom bietet eine Unmenge an Dingen zum Tun und Sammeln. Vor allem der Anfang des Spiels kann überwältigend sein, wenn man mit einem Holzschild und zwei Ästen bewaffnet gegen das Böse kämpfen soll.

ingame.de verrät, wie man das beste Schild in Tears of the Kingdom direkt zum Start bekommt.

Um das beste Schild in Tears of the Kingdom direkt zum Start zu bekommen, muss man das Tutorial abgeschlossen haben und auf Hyrule angekommen sein.