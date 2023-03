Pokémon GO: Farbfestival startet heute – Alles über Raids, Shinys und die neuen Pokémon

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Ho-oh und Knirfisch Farbfestival – Alles über Raids, Shinys und Boni beim neuen Event © Niantic / ingame.de (Montage)

In Pokémon GO startet heute das Farbfestival. Das Event bringt verschiedene neue Pokémon und jede Menge Boni ins Spiel.

San Francisco – Heute startet in Pokémon GO das sogenannte „Farbfestival“. Eins der großen Highlights des Events ist zweifelsfrei der Raid mit dem legendären Pokémon Ho-oh. Doch auch das neue Pokémon Knirfisch können Spieler während des Events erstmals fangen. Entwickler Niantic hat zudem einige Überraschungen und Boni im Gepäck, die das Event besonders lohnenswert machen.

ingame verrät im Artikel alle News, die es über das Farbfestival mit dem Newcomer Knirfisch in Pokémon GO zu wissen gibt.

Das erste große Event im März 2023 in Pokémon GO startet heute Vormittag. Inzwischen sind fast alle Details bekannt. Das Event bringt als Highlight das neue Pokémon Knirfisch. Außerdem winken jede Menge Pokémon, die sonst seltener auftauchen. Es lohnt sich also definitiv ausreichend Pokébälle im Rucksack haben.