State of Play: Sony-Präsentation im März 2022 – Alles zu Uhrzeit, Streams und Spielen

Von: Josh Großmann

Teilen

State of Play: Sony-Präsentation im März 2022 – Alles zu Uhrzeit, Streams und Spielen © Sony

In der heutigen „State of Play“ von Sony werden neue Spiele für PS4 und PS5 angekündigt. Alle Informationen zu Uhrzeit, Livestreams und Spielen gibts hier.

San Mateo, Kalifornien – Sony* hat am 08. März eine neue „State of Play“-Präsentation angekündigt. Hierbei wird es wieder massig Informationen zu neuen und bereits angekündigten Games für die PS4 und PS5* geben. Alles zur deutschen Uhrzeit, den verfügbaren Livestreams und den möglichen Ankündigungen bei der PlayStation*-Präsentation hat ingame.de zusammengefasst.

ingame.de* enthüllt die Uhrzeit für die heutige State of Play und welche Spiele Sony dabei präsentieren könnte.

Am Abend des 09. März soll das zweite State of Play-Event wieder etwa 20 Minuten lang neue Informationen bringen. Diese PlayStation-Präsentationen finden nur etwa fünfmal jährlich statt und sind ein beliebtes Event für Sony-Fans. Die Hoffnungen sind groß und die Konkurrenz hat in diesem Jahr bereits gut vorgelegt – was wird Sony ankündigen? *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA