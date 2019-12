Streamer deckt fatalen Spielfehler in Call of Cuty Modern Warfare auf

Call of Duty Modern Warfare: LIRIK machte eine unglaubliche Entdeckung während des Streamens

Der Streamer Saqib Zahid, besser bekannt als ​​LIRIK entdeckte während einer Spielsession einen unglaublichen Spielfehler in dem neusten Serienableger der Call of Duty Reihe - Call of Duty Modern Warfare.

Schon in der Vergangenheit erreichte LIRIK eine große Spielerschaft und konnte durch seine Skills in Call of Duty Modern Warfare mehrfach überzeugen. Doch was er jetzt entdeckt hatte sprengt alle Erwartungen.

Viele würden sein Handeln als Campen beurteilen, jedoch nutzte LIRIK geschickt den Spielfehler aus und brachte so zig Spieler um die Ecke damit.

Auf ingame.de* kann man nachlesen welch unglaubliche Entdeckung LIRIK in dem aktuellen Spielehit Call of Duty Modern Warfare gemacht hat.