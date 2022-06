Größter deutscher Streamer feiert eine Million Follower auf Malle – Eligella Summer Games

Von: Josh Großmann

EliasN97 feiert eine Million Follower auf Malle – Eligella Summer Games © Eibner-Pressefoto/EXPA/Huter via www.imago-images.de

EliasN97 der derzeit größte Streamer in Deutschland. Nun feiert er eine Million Follower mit einem riesigen Twitch-Event – die Eligella Summer Games.

Mallorca – Vor drei Jahren war EliasN97 aka Elias Nerlich noch ziemlich unbekannt. Im April 2020 fing er an auf Twitch zu streamen und ist in so kurzer Zeit der meistgeschaute Streamer auf der Plattform von Amazon geworden. Nun hat EliasN97 einen weiteren Meilenstein erreicht, den er auf Mallorca mit anderen Internet-Stars feiern will. Für eine Million Follower veranstaltet er die Eligella Summer Games.

ingame.de enthüllt, wie EliasN97 so schnell berühmt wurde und was er bei den Eligella Summer Games vorhat.

EliasN97 war früher eher auf YouTube unterwegs. Mit Videos rund um die FIFA-Reihe hat er sich eine große Fan-Gemeinschaft aufgebaut. Somit fiel sein Schritt zu Twitch nicht mehr so schwer. Mittlerweile schauen ihm beinahe täglich über 30.000 Menschen zu, wie er die verschiedensten Games spielt – nur FIFA macht Elias97 schon länger nicht mehr.