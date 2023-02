Take-Two muss Mitarbeiter entlassen – wirkt sich verfehlte Prognose auf GTA 6 aus?

Von: Aileen Udowenko

GTA 6 ist absolutes Tabu-Thema – Fragesteller auf Konferenz abgewimmelt © Christopher Michel/Rockstar Games/Reddit: u/Lord_Towelie (Montage)

Take-Two muss sich wegen einer verfehlten Quartals-Prognose von Mitarbeitern trennen. Ist von diesen Konsequenzen auch die Entwicklung von GTA 6 betroffen?

New York – Take-Two hatte kein einfaches Jahr. Verschiedene Entscheidungen im Unternehmen führten dazu, dass die eigene Prognose des Publishers für das letzte Quartal verfehlt wurde. Wie der Ceo Strauss Zelnick jetzt bekannt gab, muss das Unternehmen daraus Konsequenzen ziehen. Unter anderem sollen diese das Personal betreffen. Wie es genau zu der Situation bei Take-Two kam und ob sich dies möglicherweise auch auf die Entwicklung von GTA 6 auswirkt, verraten wir euch im Artikel.

ingame.de verrät alles zu Take-Twos Situation und GTA 6.

Take-Two gab in einem Earning-Call ihre Finanzübersicht des letzten Quartals bekannt. Der Publisher konnte in dem betrachteten Zeitraum 1,38 Milliarden Dollar Nettoeinnahmen verzeichnen, damit blieb das Unternehmen allerdings hinter der Prognose von 1,41 Milliarden Dollar. In einem Interview mit IGN erklärte Zelnick, dass das Unternehmen nun Maßnahmen ergreifen müsse, um künftige Kosten zu senken und so jährlich etwa 50 Millionen Dollar einzusparen.