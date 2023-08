Streamer-Ex-Paar Tanzverbot und Lola über ihre Trennung: „Es ist kompliziert“

Von: Josh Großmann

Die beiden Streamer Tanzverbot und Lola sind seit fast zwei Monaten getrennt. Doch scheinbar geht zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft.

Köln – Auf der Gamescom 2023 hat sich alles getroffen, was in der deutschen Streaming-Szene Rang und Namen hat. Auch wenn man Tanzverbot deutlich weniger auf Twitch sieht, schlendert er über das Messegelände in Köln – an seiner Seite die Ex-Freundin quiteLola. Das Streamer-Ex-Pärchen klärt die Fans über ihre Trennung auf, und warum sie sich zusammen auf der Gamescom zeigen.

Streamer-Ex-Paar Tanzverbot und Lola berichten über komplizierte Trennung – Mehr als nur Freundschaft?

Was ist passiert? Im Juni gaben Tanzverbot und Lola ihre Trennung bekannt, die beide Streamer schmerzlich getroffen zu haben scheint. Auf der Gamescom zeigen sich die beiden wieder zusammen und sprechen über ihre Trennung und wie sich die Beziehung in den vergangen beiden Monaten entwickelt hat.

Während Lola die Fans der beiden eher „in der Schwebe“ hält und keine Details über den aktuellen Stand herausgibt, will Tanzverbot etwas Klarheit schaffen. In einem ruhigen Moment, als Lola den Stream kurz verlässt, erklärt er, was Sache ist.

„Um das mal kurz auf den Punkt zu bringen: Wir haben uns ja letzten Monat [am 17. Juli (Anm. der Red.)] getrennt. Wir hatten dann vier oder fünf Tage gar keinen Kontakt. Das hat uns beide übel auseinandergenommen. Dann haben wir uns irgendwie wieder gesehen. Wir sind nicht zusammen, aber irgendwie hängen wir trotzdem sehr viel aufeinander, als ob wir zusammen wären.“

Mehr als nur gute Freunde? Tanzverbot erklärt, dass Lola wohl sauer wird, wenn sie den Clip sehen würde und scheint die Beziehung, der beiden etwas zwischen den beiden lassen zu wollen. Fans nennen es eine „gute Freundschaft“, woraufhin der Streamer nur lüstern die Augenbrauen hochzieht und einen sarkastischen Eiertanz um die Wahrheit darbietet. Scheinbar geht zwischen den beiden wohl doch noch mehr vor.

Das hat sich verändert: „Es ist kompliziert“, meint Tanzverbot – ein Beziehungsstatus, dem Lola auch zuzustimmen scheint. Die einzigen Dinge, die sich geändert haben, seien Lolas Auszug aus seiner Wohnung und die Tatsache, dass es deutlich weniger Streit gibt. Tanzverbot und Lola stritten auch bereits vor laufender Kamera. Gespräche über teure Hotelzimmer lassen es dazu auch noch so klingen, als seien die beiden zusammen in Köln, um die Gamescom zu besuchen.

Schwere Zeit: Tanzverbot entschuldigt sich zudem bei seinen Fans, da er nun etwa anderthalb Monate kaum online zu sehen war. „Ich würde viel mehr online kommen, wenn ich nicht so kaputt im Kopf wäre“, klagt der 26-Jährige. Die Trennung und die jetzt herrschende Ungewissheit scheint dem Streamer wohl noch etwas zu schaffen zu machen. Es bleibt abzuwarten, wie sich er und Lola in Zukunft auf Twitch präsentieren.