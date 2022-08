Gamescom 2022 Opening Night Live: Datum und Startzeit des Eröffnungsevents

Von: Sven Galitzki

Teilen

In Kürze wird die Gamescom 2022 mit dem feierlichen Event „Opening Night Live“ (ONL) eröffnet. Doch wann genau geht es los? Alles Wichtige zu Datum und Uhrzeit.

Köln – In Kürze ist es so weit, die Gamescom 2022 steht vor der Tür. Nach zwei Jahren Zwangspause für Fans, bedingt durch die Corona-Pandemie, öffnet diese Woche die größte Spielemesse der Welt ihre Tore endlich auch wieder für Gaming-begeisterte Besucher. Das Spektakel wird dabei traditionell mit der Opening Night Live (ONL) eröffnet – moderiert von Geoff Keighley. Doch wann genau startet die ONL? ingame.de von IPPEN.MEDIA verrät alles, damit man das Eröffnungsevent der Gamescom 2022 nicht verpasst.

Name der Messe Gamescom Ort Köln Erste Ausstellung 2009, zuvor als Games Convention in Leipzig Besucher (2019) 373.000 Aussteller 1153 Nächster Termin 24. August 2022 bis 28. August 2022

Gamescom 2022: Opening Night Live – Wann genau startet das Eröffnungsevent?

Das sind Datum und Uhrzeit für die ONL: Die Opening Night Live findet am kommenden Dienstag, dem 23. August, statt. Beginn der Veranstaltung ist auf 20:00 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Wann läuft die Gamescom 2022? Die eigentliche Messe wird dieses Jahr vom 24. bis zum 28. August abgehalten. Mittwoch, der 24.08., ist dabei exklusiv der Presse und Fachbesuchern vorbehalten, ab dem 25.08. stehen die Tore der Gamescom 2022 auch für Privat-Besucher offen.

Das ist an der Opening Night Live so besonders: Die ONL ist im Prinzip das Eröffnungsevent zur Gamescom und bietet bereits die ersten dicken Highlights aus der Gaming-Branche. Kurzum: Im Verlauf von zwei Stunden bekommen Fans und Medien ein bombastisches Feuerwerk aus frischen Trailern und Gameplay zu sehen – darunter manchmal auch einige Weltpremieren.

Weitere Details dazu findet ihr unter anderem hier: Gamescom 2022: Openig Night Live – Diese Spiele werden gezeigt.

Gamescom 2022 – Eines der größten Highlights ist die Opening Night Live © IMAGO/agefotostock/Gamescom (Montage)

Gamescom 2022: Mehr Wissenswertes zur Messe

Auch interessant: Falls Sie sich nicht nur für die Opening Night Live, sondern generell dafür interessieren, was die Gamescom 2022 zu bieten hat und wie man dabei sein kann, dann sollten Sie sich folgende Artikel anschauen. Egal, ob Sie wissen wollen, wie man an Tickets kommt, welche Shows wann geplant sind, welche Corona-Regelungen greifen oder was für Spiele-Highlights man dort erwarten kann – so ziemlich alles Wissenswerte dazu finden Sie hier:

Übrigens, eines der größten Highlights der Gamescom 2022 dürfte für viele das große Xbox Showcase 2022 sein. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Gamescom 2022: Microsoft enthüllt fettes Xbox Line-up und großen Livestream.