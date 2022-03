The Witcher 4: CD Projekt RED bestätigt Entwicklung mit erstem Teaser

Von: Joost Rademacher

Teilen

The Witcher 4: CD Projekt RED bestätigt Entwicklung mit erstem Teaser © CD Projekt RED

Vor 7 Jahren endete die Witcher-Reihe mit Wild Hunt – Bald dürfen Fans aber nach Temerien zurückkehren. CD Projekt RED hat The Witcher 4 offiziell angekündigt.

Warschau – Im Jahr 2015 hat CD Projekt RED mit The Witcher 3: Wild Hunt den vorläufigen Abschluss der Saga rund um Hexer Geralt veröffentlicht. Sieben Jahre und einen holprigen Ausflug in das futuristische Night City später kann die Fantasywelt von Temerien das Entwicklerstudio aber immer noch nicht loslassen. Jetzt hat CD Projekt RED offiziell bestätigt, dass The Witcher weitergehen wird – mit einem neuen Spiel, einer neuen Saga und einer neuen Engine.

Alle weiteren Details über den ersten Teaser zu The Witcher 4 verrät ingame.de*.

Mehr zum Thema The Witcher 4 enthüllt: Teaser von CD Projekt RED lässt Release offen

Bis zuletzt dachten die meisten Fans, dass CD Projekt RED noch einige Zeit an Cyberpunk 2077* zu kauen hätte. Immerhin hat das Studio vor wenigen Wochen erst das lang erwartete Next-Gen-Update für PS5* und Xbox Series X* veröffentlicht und arbeitet noch an DLC für den Open World Shooter. So etwas wie The Witcher 4 hatte da kaum jemand auf dem Schirm. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.