TikTok: Viraler Clip zeigt verstorbenen US-Rapper auf Bühne einer Disco

Auf TikTok machte in den vergangenen Tagen ein viraler Clip die Runde, in welchem der kürzlich verstorbene US-Rapper Goonew auf der Bühne seiner eigenen Trauerfeier zu sehen war.

Washington, USA - Todesopfer durch Waffengewalt sind in den USA leider keine Seltenheit. In den vergangene Jahren häuften sich die Anzahl an verstorbenen US-Rappern. Vor wenigen Wochen starb auch Goonew bei einer Schießerei in Maryland. Vor wenigen Tagen fand seine Trauerfeier statt. Diese hätte bizarrer kaum sein können. Die Leiche des US-Rappers fand sich einbalsamiert auf der Bühne des Nachtklubs wieder, in welcher die Trauerfeier stattfand.

ingame.de* enthüllt, was wirklich hinter der Leiche des US-Rappers steckt.

Wie eingangs erwähnt, weilt der US-Rapper Goonew nicht mehr unter den Lebenden. Der Rapper war mit seiner Musik eher mäßig erfolgreich. Auf Spotify hat der Verstorbene rund 70.000 monatliche Hörer. Goonew war Teil einer Gang, was ihm wohl zum Verhängnis geworden ist.