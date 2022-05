Trymacs: Twitch-Gamer acht Wochen lahmgelegt – Diskus angerissen

Von: Josh Großmann

Teilen

Trymacs: Twitch-Streamer muss auf Zocken verzichten – Schlimme Diagnose nach Verletzung © Twitch

Seit einem Monat klagt Trymacs über seine Verletzung vom großen Box-Event. Nun bekommt er eine schreckliche Diagnose, die ihn vom Zocken abhält.

Hamburg – Bei The Great Fight trat Trymacs gegen seiner Streamer-Kollegen MckyTV an und verletzte sich beim Sieg das Handgelenk. Nach einem ganzen Monat lassen die Schmerzen nicht nach und ein weiterer Gang zum Arzt verrät: Das Ganze ist schlimmer als gedacht. Der frustrierte Trymacs wendet sich an seine Fans und teilt mit, dass er wochenlang auf Twitch keine Spiele mehr zeigen kann, die mit Maus, Tastatur oder Controller gespielt werden.

ingame.de präsentiert, wie lange Trymacs nicht auf Twitch zocken können wird und welche Verletzung dafür verantwortlich ist.

Trymacs und MckyTV haben einige Spuren hinterlassen, als sie sich im Ring die Stirn boten. Doch erst zehn Tage nach dem Kampf gingen die beiden zum ersten Mal zum Arzt. Erste pauschale Diagnosen bereiteten Trymacs darauf vor zehn Tage auszufallen, doch nun muss der Twitch-Streamer operiert werden.