Twitch: Casino-Streamer Scurrows zeigt Glücksspiel – Gibt dabei falschen Wohnort an

Von: Josh Großmann

Teilen

Twitch: Casino-Streamer gibt falschen Wohnort an – Droht Scurrows eine Starfe? © Twitch

Auf Twitch ist Glücksspiel ziemlich beliebt. Der Streamer „Scurrows“ hält sich dabei wohl nicht an die Regeln zu – er scheint sich nicht auf Malta aufzuhalten.

Madeira, Portugal – Auf Twitch ist Glücksspiel unter der Kategorie „Slots“ eine der 10 meist geschauten Inhalte. Dabei teilen die Streamer ihren Bildschirm, während sie in Online-Casinos um große Mengen Geld spielen. Diese umstrittenen Casino-Streams sind nicht überall legal und dort wo sie es sind, sind sie oft mit rechtlichen Schwierigkeiten verbunden. Der deutsche Streamer Theo „Scurrows“ Bottländer scheint sich ebenfalls nicht ganz an die Regeln zu halten – denn obwohl er angibt auf Malta zu leben, scheint er auf Madeira zu sein.

ingame.de klärt auf, warum Scurrows wohl in Madeira unerlaubterweise Glücksspiel streamt und ob es Konsequenzen gibt.

Selbst einige der größten Streamer auf der Plattform zeigen ihren Fans teilweise stundenlang rotierende Walzen, Roulette-Tische und Karten-Spiele, bei denen sie um Summen spielen, die die Zuschauer im ganzen Jahr nicht verdienen. Während es auf Twitch prinzipiell erlaubt ist, gibt es eine deutliche Bewegung von Streamern und Streamerinnen, die gegen solche Casino-Streams vorgehen wollen. Dabei geht es den Kritisierenden um den Schutz leicht beeinflussbarer Fans.