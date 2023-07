MontanaBlack: Twitch-Millionär sprachlos nach gigantischer Geld-Spende

Von: Josh Großmann

Twitch-Streamer bekommen große Summen von ihren Fans gespendet. Bei 2000 Euro verschluckt sich aber auch MontanaBlack – er kommt auf eine großzügige Idee.

Buxtehude – MontanaBlack genießt als größter Streamer Deutschland die Aufmerksamkeit seiner Fans. Doch sind selbst Spendenbeträge von 10 oder 20 Euro nicht genug, um mehr als ein „Danke, diggi“ aus dem 35-Jährigen auf Twitch herauszubekommen. Als MontanaBlack unfassbare 2000 Euro spendiert bekommt, ringt er nach Worten und dankt seinem Zuschauer etliche Male.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand Juni 2023) Follower auf Twitch 5.000.000 (Stand Juni 2023)

MontanaBlack: 2000-Euro-Spende hinterlässt Twitch-Streamer sprachlos

Was ist passiert? MontanaBlack sieht man derzeit wieder etwas häufiger auf Twitch. Beinahe ausschließlich vertreibt sich der 35-Jährige aus Buxtehude mit dem Öffnen von digitalen Kisten in CS:GO während er seine Weisheiten mit der Community teilt. Dabei stellen Fans Fragen, reagieren auf seine Anekdoten und spenden MontanaBlack hin und wieder kleine Summen wie 1 oder 2 Euro – aber größere Spenden sind an der Tagesordnung.

Doch verschlägt es MontanaBlack die Sprache, als er eine gigantische Spende bemerkt. Zwar waren bereits 9 Minuten vergangen, doch richtet sich der Streamer direkt an seinen Wohltäter: „Willst du mich komplett verarschen?“ Schockierte User und Userinnen wundern sich, wer ein ganzes Monatsgehalt spenden würde, und auch MontanaBlack hinterfragt die Sinnhaftigkeit der Spende: „Ich weiß nicht, womit dich das verdient habe“. MontanaBlack und MckyTV meckerten über neue Twitch-Gehälter.

Danksagung: „Ich danke dir von ganzem Herzen“, bringt MontanaBlack über die Lippen und zeigt die Donation für all seine Follower und Followerinnen. Die Spende ist auch für den Streamer geschichtsträchtig und er erwähnt, dass der Samariter nun wohl in den Top 3 der höchsten Spenden der Kanalgeschichte sein muss. Jedoch habe MontanaBlack auch schon 2500 Euro gespendet bekommen.

So läuft es derzeit bei MontanaBlack auf Twitch Auf Twitch ließ sich MontanaBlack einige Zeit nur selten blicken, doch sind seine Livestreams wieder regelmäßiger zu sehen. Der 35-Jährige hat in den letzten 30 Tagen 22 Mal gestreamt und sich dabei hauptsächlich mit den Kategorien „Just Chatting“ und „CS:GO“ vergnügt. Mit über 20.000 durchschnittlichen Zuschauern und Zuschauerinnen auf Twitch ist MontanaBlack auf dem zweiten Platz. An der Spitze von Twitch-Deutschland steht EliasN97 mit durchschnittlich über 25.000 Fans vor den Biuldschirmen.

Großzügige Idee nach großzügiger Spende – MontanaBlack gibt zurück

Großzügige Idee: Auch wenn er sich etliche Male bedankt, wird MontanaBlack diese 2000-Euro-Spende wohl nicht brauchen. Anstatt sich das Geld selbst in die Tasche zu stecken, gibt er es an seine Fans zurück. Im Laufe seiner weiteren Case Openings in CS:GO verlost er 1000 Euro an seine Fans – die andere Hälfte behält er jedoch für die Steuer. MontanaBlack hat einen finanziellen Master-Plan für 7 vs. Wild – er wird wohl wieder sehr viel Steuern abdrücken müssen.

Fans loben den großzügigen Move und bedanken sich im Chat. Schon in der Vergangenheit hat der Streamer nach hohen Spendensummen die Tombola ausgepackt und an seine Fans zurückgegeben. Doch die 2000 Euro wird die Community wohl nicht so schnell vergessen. Gegen MontanaBlack kursieren Vorwürfe aufgrund rechten Gedankenguts, doch halten seine Fans weiterhin zu ihm.