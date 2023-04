7 vs. Wild Staffel 3: Wer ist dabei? Fans spekulieren über Zu- und Absagen

Es geht weiter

Die Teilnehmer für 7 vs. Wild Staffel 3 wurden nominiert. Bisher sind Ab- und Zusagen noch nicht für alle Teams sicher, doch wir zeigen, wie die Chancen stehen.

Hamburg – Für Staffel 3 von 7 vs. Wild hat der Erfinder und Veranstalter Fritz Meinecke wieder die Teilnehmer nominiert. Dieses Mal treten sie in Zweierteams an und haben auch als solche ihre Einladungen erhalten. Wenn auch nur einer der Teilnehmer absagt, kommt das Team nicht wie geplant zusammen. Fans von 7 vs. Wild spekulieren auf Reddit darüber, welche Nominierten der YouTube-Show zusagen werden.

ingame.de enthüllt die wahrscheinlichsten Kandidaten für eine Zusage bei 7 vs. Wild Staffel 3.

Die Teilnehmer von 7 vs. Wild stehen fest – zumindest ihre Nominierungen. In zwei Videos hat Fritz Meinecke seinen Auserwählten einige Tage Zeit gegeben, die Einladungen anzunehmen oder abzulehnen, sodass nun fleißig über die mitunter wilden Nominierungen spekuliert wird.