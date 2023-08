Uhrzeit für den Start von Starfield auf Konsolen und PC

Von: Joost Rademacher

Teilen

Uhrzeit für den Start von Starfield auf Konsolen und PC © Bethesda Game Studios

Mit Starfield lauert der nächste Gaming-Gigant im Jahr 2023 am Horizont. Alles, was man zum Release und zu den wichtigen Uhrzeiten wissen muss.

Rockville, Maryland – Bei Microsoft bimmelt der große AAA-Alarm. Ein neuer Titel kommt neben dem PC konsolenexklusiv auf die Xbox Series X und S. Kaum ein Xbox-Spiel kommt in diesem Jahr mit so vielen Erwartungen daher, wie Bethesda‘s Starfield. Da ist es kaum zu glauben, dass der Release nur noch eine knappe Woche weit weg liegt. Damit man am Tag der Veröffentlichung nicht an der Startrampe hängen bleibt, gibt es hier alles zur Release-Uhrzeit und zum Download von Starfield.

Mehr zum Thema Starfield Release Uhrzeit auf Xbox und PC – dann startet der Download

Weltweit erscheint Starfield am 6. September 2023 für Xbox und PC. Zwischen Konsole und Rechner gibt es keinen zeitlichen Unterschied, beide feiern ihren Release zur selben Uhrzeit. Unterschiede gibt es aber bei den Uhrzeiten zwischen weltweiten Zeitzonen. In Deutschland werdet ihr also zu einer anderen Zeit in Starfield starten, als der Rest der Welt.