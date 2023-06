Pokémon GO: Crypto Scherbe und erlöste Edelsteine bekommen – So funktioniert es

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Crypto Scherbe und erlöste Edelsteine – So bekommt und nutzt ihr die neuen Items © Niantic / ingame.de (Monatge)

In Pokémon GO gibt es seit kurzem Crypto Raids. Um in den Kämpfen erfolgreich zu sein, benötigen Spieler erlöste Edelsteine.

San Francisco – In Pokémon GO gibt es seit dem Event „Aufsteigende Schatten“ nicht nur neue Crypto-Raids im Spiel, sondern auch die neuen Items Crypto Scherbe, den Scherbenschmelzer sowie das Item „erlöster Edelstein“. Alle drei sind für die neuen Raids von entscheidender Wichtigkeit um mächtige Pokémon zu fangen.

Ingame.de verrät im Artikel alles über die Crypto Scherbe im Pokémon-Spiel und was es mit den erlösten Edelsteinen auf sich hat.

Ende Mai 2023 führte Entwickler Niantic mit dem Event „Aufsteigende Schatten“ eine neue Spielmechanik rund um die Crypto-Raids in Pokémon GO ein. Bei den Crypto-Raids handelt es sich um besonders starke Raids, die die Pokémon-Trainer ausschließlich vor Ort antreten können. Doch spielen dabei auch die neuen Items, Crypto Scherben und erlöste Edelsteine eine wichtige Rolle, um die Verteidigung der Raid-Bosse zu schwächen.