AI-Bild von Papst in Daunen-Jacke verwirrt Twitter-User

Teilen

AI-Bild von Papst in Daunen-Jacke verwirrt Twitter-User © OpenAI

Auf Twitter macht ein Bild vom Papst in einer Daunen-Jacke seine Runde. Dabei handelt es sich bei dem Bild eigentlich um einen AI-Fake.

Hamburg – Ein Bild von Papst Franziskus in einer Daunen-Jacke geht um die Welt. Dabei handelt es sich bei dem Bild gar nicht um das Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern ein von einer AI generiertes Bild. Auf Twitter scheint das aber niemand zu erkennen – Warum ist das so?

ingame.de berichtet ausführlich über den von der AI generierten Daunen-Papst

Schaut man einmal genauer hin, dann fallen viele kleine Unstimmigkeiten an Franziskus auf. Da wäre die missgebildete Hand, die den Kaffeebecher hält. Die Brille des Papstes, die in seinem Gesicht beinahe zu zerfließen scheint oder die Kopfleiste der Daunenjacke, die einfach keinen Sinn ergeben mag. Es handelt sich also um einen Fake.