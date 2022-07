Trymacs und Knossi beim Fußball-Event: Hier kann man die Spiele verfolgen

Von: Josh Großmann

Ein Spielball landet im Tor. © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Die beiden Twitch-Streamer Trymacs und Knossi bringen ein riesiges Fußball-Event. Am 2. Juli werden etliche Stars auf dem Platz stehen – hier kann man zusehen.

Hamburg – Jens „Knossi“ Knossalla und Maximilian „Trymacs“ Stemmler bringen das wohl größte Twitch-Event des Jahres. In Hamburg werden etliche Streamer und weitere Stars ihr Können im Fußball beweisen und dabei eine Show liefern, die sich nicht nur live im Stadion, sondern auch im Livestream verfolgen lässt. Wer dieses Event nicht verpassen will, sollte unbedingt einschalten. Wo man das Fußball-Event mit Trymacs und Knossi sehen kann, findet man in diesem Artikel.

ingame.de enthüllt, wo man das Fußball-Event von Knossi und Trymacs sehen kann.

In letzter Zeit finden sich immer mehr Influencer bei Boxkämpfen. Diese Events sind bei den Fans extrem beliebt und ziehen Unmengen von Zuschauern vor die Bildschirme. Knossi und Trymacs bringen Abwechslung und stellen ein Fußball-Event auf die Beine, bei dem sogar 5.000 Fans live im Stadion dabei sein können. Die Tickets sind bereits ausverkauft, doch das Spiel wird auch im Livestream gezeigt.